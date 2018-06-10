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Ученые создали образ идеальной женщины и испугались

Lenta.ru
Фото: Twitter

Профессор анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс создала «идеальную» модель женщины будущего, отбросив эволюционные процессы человечества. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек.

Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания

— птицы, использующие воздушные мешки, гораздо эффективнее избавляются от углекислого газа.

Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства.

Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при это увеличивается скорость бега,

но исчезает возможность забираться на возвышенности.

«Когда я впервые увидела 3D-модель своего эксперимента — я закричала», — вспоминает профессор.

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