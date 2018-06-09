После раздела миллионного наследства Малыгина развлекается в Вене с бывшим мужем

Закончилась битва за миллионное наследство Валерия Малыгина и его вдова Элина со спокойной душой отправилась в Вену, где весело проводит время с бывшим мужем режиссером Дж. Дж. Джилинджером и его женой Ингой Гренцбергой, пишет портал Nra.lv.
Как сообщалось ранее, дележ миллионов со скандалами и привлечением полиции, и СМИ между Элиной Малыгиной и тремя дочерьми Валерия, длился около полугода.
Имя Элины пополнит список миллионеров Латвии - вдова получит 10 миллионов евро.
Элина вернулась в Вену, где живет вместе с дочкой. На отдых в Австрию также отправился бывший муж Элины с новой женой.