После раздела миллионного наследства Малыгина развлекается в Вене с бывшим мужем

Закончилась битва за миллионное наследство Валерия Малыгина и его вдова Элина со спокойной душой отправилась в Вену, где весело проводит время с бывшим мужем режиссером Дж. Дж. Джилинджером и его женой Ингой Гренцбергой, пишет портал Nra.lv.

Как сообщалось ранее, дележ миллионов со скандалами и привлечением полиции, и СМИ между Элиной Малыгиной и тремя дочерьми Валерия, длился около полугода.

... par vakariem Vīnē! A post shared by Inga Grencberga (@grencberga) on Jun 9, 2018 at 11:31am PDT

Имя Элины пополнит список миллионеров Латвии - вдова получит 10 миллионов евро.

Элина вернулась в Вену, где живет вместе с дочкой. На отдых в Австрию также отправился бывший муж Элины с новой женой.