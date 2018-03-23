Посмотрите только, какая у Ринкевича секси-советница! Сколько ей лет - не поверите

47-летняя советник министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича Сандра Сондоре опубликовала в соцсети летние фотографии на которых юрист позирует в бикини на пляже, озере, в лесу. Красивая женщина, точеная фигурка, придраться, вроде бы, не к чему, но среди восхищенных отзывов встречаются комментарии злопыхателей, которые накинулись на женщину с негативом.

Среди восхищенных комментариев встречается вполне закономерный вопрос: как красотке удается поддерживать себя в такой прекрасной форме?

Кроме правильного питания, поддерживать тело в форме женщине помогают занятия йогой и конным спортом. Юрист также увлекается аюрведой — индийской философией красоты и здоровья.

Судя по фотографиям в Instagram, женщина не стесняется своего тела.

В 1998 году она участвовала в конкурсе красоты «Миссис Латвия», где завоевала приз зрительских симпатий, а в 2012-м фотография Сандры Сондоре украсила обложку латвийской версии журнала Playboy.

До развода с мужем - предпринимателем Гунтарсом Кукулсом - женщина была известна как Сондоре-Кукуле.

Смотрим, восхищаемся и понимаем, что жизнь после 40 только начинается.