В благотворительном pop-up-кафе можно сделать пожертвования «Для маленьких сердечек»

На этой неделе на углу улиц Элизабетес и Бривибас в Риге будет работать pop-up-кафе Radisson Blu, в котором каждый прохожий сможет насладиться свежеобжаренным кофе и теплыми булочками, оставив выбранную им самим сумму пожертвования для проекта Ziedot.lv «Для маленьких сердечек».

Ставшее традицией pop-up-кафе у гостиницы Latvija в этом году открыто во вторую неделю июня в рабочие дни с 8.00 до 13.00 -

всем желающим предлагают в это время приобрести там кофе от местной кофейни-обжарочной и теплые булочки в обмен на пожертвование для детей с нарушениями движений.

Все желающие сделать пожертвование смогут выбрать - взять на месте одноразовый стаканчик для кофе или прийти со своим.

«Проект «Для маленьких сердечек» мы поддерживаем уже несколько лет в рамках акции «Месяц ответственного бизнеса», во время которого стараемся громче говорить о добрых делах и призываем и других быть ответственными не только по отношению к местному обществу и окружающей среде, но и по отношению к себе.

В этом году мы действительно рады тому, что к нашей акции по продаже кофе присоединилось предприятие Rocket Bean, чтобы мы могли угостить всех жертвователей посвященным столетию Латвии кофе», – рассказывает Янис Приеде, координатор программы ответственного бизнеса в гостинице Radisson Blu Latvija Conference & SPA Hotel.

В рамках мероприятий программы ответственного бизнеса в июне гостиницы Radisson Hotel Group в Риге финансово поддерживают также детские SOS-поселки, организуют выезды для жертвования крови и развлекательное мероприятие для семей из проекта «Для маленьких сердечек».

«Для маленьких сердечек» – это проект благотворительной организации Ziedot.lv. В нем собираются деньги для детей, которых затронули болезни, лишающие радости движения:

детский церебральный паралич, который часто сопровождается эпилепсией, или какая-либо другая редкая врожденная болезнь или полученная во время жизни травма, с последствиями которой придется мириться всю жизнь. Собранные в рамках проекта средства будут пожертвованы на реабилитацию детей.

Более подробная информация о проекте доступна здесь >>>

Все собранные за неделю деньги в 100-процентном объеме будут пожертвованы проекту Ziedot.lv «Маленькие сердечки».