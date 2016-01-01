Латвийские сливки общества все в белом повеселились на празднике шампанского

На днях в пляжном клубе Legend Beach прошел международный праздник - Moët & Chandon Grand Day. Мероприятие, продлившееся 24 часа, собрало друзей Дома шампанского и латвийских знаменитостей, чтобы вместе поднять бокалы шампанского во время «глобального» тоста.

В этом году Moët & Chandon дал новое название ежегодному Moët Party Day rendez-vous, дебютировавшему в 2016 году - Moët & Chandon Grand Day.

В рамках этого дня мероприятия прошли в более чем 80 странах - от Гонконга до Лаоса, от Женевы до Монреаля. В течение всего дня до поздней ночи на мероприятиях Moët & Chandon по всему миру были слышны игристые тосты.

В Латвии ежегодное мероприятие Moët & Chandon Grand Day прошло в пляжном клубе Legend Beach.

В нем приняли участие такие знаменитости, как музыкант Маркус Рива, блогеры Алина Келлер, Лиене Стурайне, Елизавета Горина, модные дизайнеры Виктория Йониене, Юлия Лопатина, Анна Ледскалниня, Дасе Криевиня-Бахмане, модный блогер и певица Ольга Асмикович, главный редактор портала 3ade.lv Алмаза Пирха, дерматолог Лаума Валейне, Мария Зелтиня, ТВ-дива Грета Горючко, редакторы Юлия Румянцева, Анце Силиня и Лаура Саулите.

Центральным символом мероприятия стала пирамида шампанского, являющаяся также символом Дома Moët & Chandon и изобилия радости. Каждый час традиционно отмечался тостом у пирамиды,

внося таким образом особый, наполненный радостью ритм в этот магический день. Смотрите фото в нашей галерее!