Каким необычным прозвищем принц Чарльз наградил Меган Маркл

Принц Чарльз, судя по всему, со всей теплотой относится к новоиспеченной невестке и даже придумал для нее прозвище. Оно отражает качества Меган, которые так ценит сын королевы.

Меган Маркл продолжает осваиваться в роли герцогини Сассекской и, если исключить модные неудачи, отлично справляется. Недавно она с достоинством выдержала свой первый официальный визит вместе с королевой.

Как утверждают эксперты по языку тела, Елизавета II осталась довольна тем, как вела себя Меган. Конечно, супруге принца Гарри предстоит еще не раз показать себя, чтобы добиться полного доверия со стороны Ее Величества, однако некоторые члены монаршей семьи уже успели проникнуться новой родственницей. Например,

принц Чарльз придумал для невестки очень милое прозвище. Как сообщают журналисты MailOnline, Чарльз называет Меган... Вольфрамом — за силу характера и непреклонность.

«Принц ценит невестку за поддержку, которую она оказывает Гарри, поскольку в его жизни необходима сильная фигура. Такое прозвище — это своего рода комплимент», — прокомментировал изданию источник, близкий ко дворцу.

Известны и другие неофициальные имена представителей монаршей семьи. Так,