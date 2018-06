Идеальная фотосессия на пляже: пухлый лысый бородач из России показал девушкам мастер-класс

Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек. Стёб-проект продолжается! Скоро выложу еще! Фотограф @vodolazkyvictor Идея, модель Тимофей Трефилов Ретушь @svetavodolazzkay Снято на #LUMIX G9 + #Leica DG Elmart 42,5/1,2 #lumixrussia #фотокросс #фотографмосква #отпуск #лето #орленок #фотосмена #фотокросс #фотографмосква #luxury #летонезря

A post shared by Виктор Водолазький (@vodolazkyvictor) on Jun 14, 2018 at 2:01am PDT