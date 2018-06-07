Как же им повезло! Полюбуйтесь на самых красивых спутниц футболистов на ЧМ

Британское издание Daily Mail выбрало самых красивых девушек и жен футболистов, приехавших в Россию поддержать своих мужчин во время ЧМ.
Первой в списке оказалась Вероника Ерохина — жена российского полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Александра Ерохина. Журналисты заметили, что она всегда приходит на матчи мужа в одежде цветов национального флага.
За ней следует модель Александра Иварсдоттир — девушка игрока сборной Исландии полузащитника Гильфи Сигурдссона, в 2008 году победившая в конкурсе «Мисс Исландия».
Кэрол Кабрино — жена бразильского центрального защитника клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Маркоса Аоас Корреа, более известного как Маркиньос. Кабрино приехала на чемпионат мира вместе с мужем и дочерью.
Бизнесвумен Ларисса Перейра Фирмино приехала с мужем Роберто Фирмино — нападающим клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
Meu Amor que orgulho de Você! Tão lindo ver aonde você chegou, de ver todo seu trabalho sendo reconhecido. Você é tão merecedor! Que Deus te guie nessa jornada, que ele te abençoe e te proteja em todos os momentos. Nós TeAmamosMuito ❤️ Arraste para o lado e veja que poema lindo feito para o Firmino, obrigada @1tema1minuto1poema @gustavo_moura. #CopaDoMundoEspecial #MeuBrasil 💚🇧🇷💛
В список попала и Майя Нильссон Линделеф — жена шведского защитника Виктора Линделефа, также играющего в английском «Манчестер Юнайтед».
Нападающий британского «Лестер Сити» и национальной сборной Джейми Варди взял с собой жену Ребеку Варди и дочь Софию.
Из Польши вместе с мужем прилетела Доминика Гросицка. Ее супруг Камиль Гросицкий — нападающий клуба «Халл Сити» и сборной Польши.
В списке есть и девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Еще один португальский футболист — защитник клуба «Саутгемптон» Седрик Суареш — пригласил свою девушку Филипе Брандау поддержать его во время турнира.
Напомним, ранее издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия Чемпионата мира в Москве. Журналисты увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран.