Как серебро влияет на человека: опасность и польза драгоценного металла

Каждый драгоценный металл обладает уникальной энергетикой. Если использовать его силу правильно, можно добиться больших высот в тех сферах жизни, которыми он управляет.

Серебро было популярно с самой древности. Из него делали оружие и броню, предметы домашнего обихода, амулеты, обереги, талисманы. До сих пор этот металл актуален. Он уникален не только своей красотой, но и энергетическими свойствами. Серебро помогает многим людям становиться удачливыми и успешными, а усилить его воздействие помогут ежедневные ритуалы на счастье и успех.

Польза серебра

Этот благородный металл испокон веков считался защитным. Еще в древности люди установили, что его свойства направлены на укрепление здоровья человека. Так и есть — его энергия созидательна и упорядочена. Применяют серебро во всех сферах, начиная от медицины и военной отрасли и заканчивая эзотерикой.

Серебро защищает людей от сглаза, проклятий. В качестве защитного талисмана его носят на шее в виде простой цепочки или кулона с острыми углами. В эзотерических кругах этот металл ценят за его свойство делать рассудок непоколебимым, целостным и ясным.

Ясность ума — это то, что необходимо людям осторожным и ответственным. Если в вашей жизни много проблем или людей, которые хотят вам навредить, то серебро поможет снизить влияние врагов до минимума.

Наука утверждает, что серебро очень полезно для здоровья человека. Люди бросают серебряные ложки или другие серебряные предметы обихода в колодцы, чтобы насытить воду полезными микроэлементами. Украшения из этого металла повышают иммунитет. Серебро очищает организм и разум человека, делая его сильнее духовно.

Серебро помогает разрушать негативные эмоции и удалять вредные вирусные программы из головы владельца. Если вы чувствуете, что ваша самооценка чрезмерно низка, то попробуйте носить серебро почаще.

Этот металл дарит удачу в трудных ситуациях, поэтому его нужно использовать тем, кто часто рискует, ввязывается в авантюры. Если ваша работа связана с высокими нагрузками, предотвратить появление эмоциональных травм и депрессий также поможет серебро.

Если вы хотите использовать серебро с камнями-талисманами, лучше всего оно будет сочетаться с лунным камнем. Энергические свойства лунного камня и серебра очень похожи.

Вред серебра

Серебро расслабляет человека. Оно действует на нервную систему успокаивающе, но иногда это совсем не к месту. Временами переизбыток «серебряной» энергетики приводит к творческому застою. Людям, которые заняты искусством или иной креативной деятельностью, следует разумно использовать силу серебра.

Опасность и негатив этого металла неочевидны.

Серебро никогда не навредит вам, если вы не используете чужие талисманы или украшения. Этот металл «привыкает» к человеку очень быстро, поэтому делиться с кем-то своими серебряными талисманами и оберегами не следует.

Серебро иногда может делать людей чрезмерно осторожными, что не приносит пользы в сфере любви. Когда мы пытаемся понравиться кому-то, нам нужна яркость, а серебро эту яркость немного приглушает. На первое свидание надевать серебряные амулеты и украшения точно не стоит.

Помните о том, что на каждого человека серебро влияет по-разному. Пробуйте различные сочетания серебряных украшений и экспериментируйте с этим металлом, чтобы узнать, как он воздействует именно на вас.

Свойства драгоценных металлов разнятся. Серебро — это верный помощник в любых делах, металл спокойствия и уравновешенности, непробиваемый энергетический щит. Опыт экспертов показывает, что лучше не использовать разные металлы вместе, особенно золото и серебро, так как их энергия абсолютно противоположна.