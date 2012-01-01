Секс в машине за 50 евро: эстонец годами заставлял своих женщин заниматься проституцией

«Мной было легко манипулировать», - призналась одна из женщин, которая по настоянию спутника жизни и отца ее ребенка стала предлагать секс за деньги другим мужчинам. Другую женщину, по ее словам, вынуждал оказывать такую же услугу страх, что житель Пярнумаа Кристьян (все имена изменены — прим.ред.), с которым женщина с переменным успехом была в отношениях, опубликует компрометирующее ее видео.

Все началось в 2012 году, когда Кристьяну пришла идея, что его тогдашняя спутница жизни и мать его ребенка Майли должна продавать себя, чтобы улучшить материальное положение семьи. Кристьян был безработным, пишет Pärnu Postimees.

Кристьян создал для Майли на портале Iha.ee аккаунт, которым занимался сам, и договаривался о встречах. За секс с клиентами в машине Майли получала 50-60 евро. Деньги тратили на проживание и возврат долгов. Всего подобных встреч, в рамках которых Майли оказывала сексуальные услуги, было четыре — все за один месяц. По словам Майли, она больше не смогла это выдерживать. «Вообще согласилась на это, поскольку Кристьян манипулировал мной и сказал, что это единственная возможность для нашей семьи как-то выжить», - рассказывает она.

Продажа тела второй спутницы жизни началась в 2016 году, когда Кристьян ушел от Майли и жил с Сирет, которая растила троих детей от предыдущего брака.

По показаниям Сирет, в ее истории также ключевую роль сыграло отсутствие денег. Она рассказала, что Кристьян иногда ходил на работу и потом вновь ничего не делал. Жили на детские деньги и социальные пособия. Сирет признает, что в основном ей приходилось содержать Кристьяна.

Сирет не работала, поскольку Кристьяну это якобы не нравилось. Их отношения закончились, поскольку большая ревность, по словам Сирет, перешла все границы.

Кристьян присылал Сирет сообщения, но обещал оставить ее в покое, если она понаблюдает за его встречей с мужчиной из Финляндии. Встреча состоялась в Таллинне, но одним наблюдением не обошлось,

по словам Сирет, ее принудили к групповому сексу. Кристьян получил за эту встречу 300 евро.

Через пару дней Кристьян позвонил Сирет и сообщил, что у него есть все доказательства, которые могут разрушить ее жизнь. Он записал на видео групповой секс и угрожал передать запись знакомым, защитникам детей и общественности, если Сирет не будет зарабатывать для него.

После этого начались встречи с отдельными мужчинами, как с эстонцами, так и с иностранцами. За услуги Кристьян давал Сирет деньги на бензин и пополнял ее счет, если необходимо было забронировать отель.

В большинстве случаев Сирет встречалась с мужчинами в отеле, но иногда и на территории клиентов. За четыре дня, например, у нее было четыре-восемь встреч.

Все это длилось до того момента,

как Кристьян договорился об оргии с тремя мужчинами, но Сирет отказалась, пообещав наложить на себя руки.

Всего Кристьян создал на портале Iha.ee минимум восемь связанных с Сирет аккаунтов, которые использовал постоянно, чтобы договориваться как о парных встречах, так и только для Сирет.

По показаниям Сирет, Кристьян объяснял продажу женщин тем, что это хорошая возможность забрать деньги у глупых людей. У Кристьяна была идея фикс — потратить заработанные на проституции деньги на поездку в рай. Раем он считал Испанию, куда еще во время совместного проживания с Сирет они ездили отдыхать.

Сирет объяснила свое подчинение желаниям Кристьяна тем, что в противном случае мужчина прорекламировал бы ее деятельность так, будто она сама хотела себя продавать. «Это уничтожило бы мою жизнь и было ужасным ударом для моих близких. Я не нашла иного выхода, как выполнять его прихоти. Я оказалась в ловушке», - рассказала Сирет.

Прокурор требовал наказать Кристьяна по статье о торговле людьми, поскольку он использовал зависимость первой супруги от него, ставя ее в такое положение, в котором она вынуждена была заниматься проституцией. В случае со второй спутницей жизни она вынуждена была себя продавать, поскольку Кристьян угрожал в случае отказа нанести ее репутации непоправимый ущерб, показав ее семье и чиновникам самоуправления видео порнографического содержания с ее участием.

По решению Пярнуского уездного суда, не были найдены доказательства, что две женщины были вынуждены подчиняться решениям Кристьяна. Поэтому суд признал его виновным в сутенерстве, а не в торговле людьми. Поскольку он уже ранее был наказан в уголовном порядке, суд увеличил его срок за сутенерство (три года) и в итоге он

был приговорен к шести годам и девяти месяцам тюрьмы. Помимо этого, Кристьяну выдан запрет на приближение к Сирет и ее детям

на полтора года, а также запрещено общаться с ней по телефону или другим средствам связи.

Кристьян пытался обжаловать решение суда в Таллиннском окружном суде, но и там было принято такое же решение.

Госсуд не принял апелляцию в производство, поэтому решение суда является окончательным.

Согласно эстонским законам, наказывается не проституция, а сутенерство.