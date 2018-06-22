Восхитившей Сеть иранской болельщице предрекают расправу на родине

Интернет-пользователи беспокоятся за судьбу иранской болельщицы на ЧМ-2018 по футболу, которая попала на фото без хиджаба и с оголенным животом.

В Сети обсуждают фото молодой болельщицы национальной сборной Исламской Республики Иран, которая приехала в Россию на чемпионат мира поддержать иранских футболистов.

Девушка попала в кадр без традиционного для этого исламского государства хиджаба и в слишком короткой футболке, оголившей ее живот. Макияж и прическа также ничем не выдавали в ней жительницу строгой мусульманской страны.

О том, что девушка именно из Ирана, указывает паспорт болельщика, висящий на ее шее, на котором, кстати, она запечатлена в хиджабе.

После публикации фото в соцсетях разгорелись жаркие спорты по поводу дальнейшей судьбы опрометчивой болельщицы у себя на родине, где появление женщин в публичных местах без хиджаба преследуется по закону.

Кто-то из комменаторов всерьез опасается, что девушку в Иране ждет смертная казнь.

«Вот ее сейчас все форсят, а на родине потом казнят», - пишут юзеры. Другие указывают на то, что в Иране заблокирован Twitter и фанатке вряд ли грозит что-то серьезное, тем более что и в Иране «элите можно все».

Стоит отметить, что попавшая в объектив камер красавица из исламской республики не единственная очаровательная иранская болельщица, фотографии которой в национальной символике и светской одежде привлекли к себе внимание поклонников футбола. В соцсетях достаточно просто найти соотечественниц иранской фанатки по хештегу #Иран.

Несмотря на то, что в Иране женщин впервые за 39 лет пустили на главную спортивную арену страны — стадион «Азади» в Тегеране — ради чемпионат мира, в этом исламском государстве по-прежнему царят строжайшие нравы.

Так, по сообщениям СМИ, буквально в марте этого года в Тегеране