В Сети посочувствовали ангелу-хранителю влетевшей в заправку девушки-водителя

Шелби Мэй (Shelby May) из города Брэндон, штат Миссисипи, разогналась на трассе и вылетела с магистрали прямиком на газовую заправочную станцию. Белый седан перевернулся в воздухе и, пролетев всю заправку, едва не сшиб топливораздаточные колонны. Разбитая машина приземлилась рядом с одной из них. Находившаяся за рулем американка с невозмутимым видом покинула автомобиль, чем изумила зрителей в Facebook.

Происшествие запечатлела камера супермаркета, располагающегося на заправке. Судя по времени, отображающемся на экране камеры, ДТП произошло еще 21 июня. Поначалу некоторые пользователи не поверили в то, что видео реально. Они сочли, что Мэй не могло так повезти.

«Странно, что насос, в который она врезалась, не был поврежден. Если это реально, то это похоже на чудо. Мог бы начаться огромный пожар»,

— пишет юзер с ником Tripod Purrslevich.

«Ее ангел-хранитель работал сверхурочно», — предположил Charlene Crane Rook.

Поскольку в результате происшествия никто не пострадал,

пользователи Facebook, где появилось видео, принялись шутить о причинах, заставивших ее слететь с дороги. Некоторые предположили, что девушка за рулем спешила на собеседование и решила эффектно припарковаться.

«Должно быть, там какие-то дешевые цены на газ», — шутит Тейлор Баркер (Taylor Barker).

Видео, опубликованное каналом WTOL, собрало больше восьми миллионов просмотров в Facebook. Мэй была доставлена в больницу с незначительными травмами, после чего ее арестовали за езду в нетрезвом состоянии.