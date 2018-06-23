Сын Эвелины Бледанс едва не погиб в Болгарии

С сыном Эвелины Бледанс Семеном случилось ЧП в Болгарии. Стоило популярной артистке отвлечься, как мальчик съел шоколадную медаль вместе с фольгой.

Эвелина Бледанс вместе с шестилетним сыном Семеном сейчас отдыхает в болгарской Равде. Комедийная актриса побывала в гостях у певицы Лолиты Милявской, фото с которой опубликовала в своем аккаунте в Instagram, встретилась с друзьями, насладилась ярким солнцем и лазурным морем.

Однако Эвелина и Семен столкнулись с неприятностями. Все началось с изменения погоды: подул холодный ветер, прошел дождь. А потом и вовсе случилось ЧП, о котором откровенно рассказала Бледанс своим подписчикам.

«Семочка взял азбуку, чтоб идти в школу, как Буратино, и попросил золотых монеток на цирк, чтоб азбуку не продавать... и, пока я резала арбуз, съел одну шоколадку вместе с половинкой металической медальки»,

– начала свой рассказ Эвелина.

Можно представить, как испугалась артистка за своего шестилетнего сына. Да и сам Семен пережил несколько неприятных мгновений.

«Ой-ей-ей, что у нас было... и плакал, и задыхался, и горло порезал, но мама все достала без вызова врача, хотя реально было страшно! Обычно я ему эти медальки очищала, а тут сам решил»,

– объяснила Бледанс. Многочисленные подписчики поддержали артистку.