Про свадебные торты, сельские бранчи и вкус настоящего хлеба

Знаете, кто из хозяек у нас в Латвии печет самые вкусные и праздничные торты? Айна Барсукова из латгальского местечка Малнава, что рядом с Карсавой. И это не просто оценочное суждение или восторженный журналистский комплимент. На стене у хозяйки пекарни «Dzīles» целая коллекция дипломов, свидетельствующих о победах в кулинарных конкурсах.
...В доме, известном пекарней «Dzīles», стоит такой вкусный хлебный дух, что просто голова кружится. И думаешь невольно о том, что хлеб из супермаркетов заводской выпечки давным-давно уже хлебом не пахнет. И - скажем честно - на вкус тоже часто кажется не очень-то хлебом. Потому, наверное, хоть и дорог домашней выпечки хлеб на Калнциемском базарчике в Риге, рижане специально за ним приезжают.
Но латгальцы, как правило, не ездят так далеко, ведь от Карсавы до Риги 280 километров - не наездишься. А вот рижане к ним приезжают. И лиепайчане, и туристы из Вентспилса, а еще французы и прочие иностранцы.
Оказывается, из небольшой домашней пекарни можно сделать настоящий туристический аттракцион. Гастрономический туризм в Латгалии сегодня уже очень неплохо развит.
Знак «Латгальское кулинарное наследие» на стене этого дома тоже висит.
Большинство хозяек, которые профессионально занимаются «вкусным туризмом», не ограничиваются только приготовлением пищи. Застолье у Вии Анцане в Аглонском музее хлеба, например, - это же настоящее театральное представление, в котором все, кто садится за стол, тоже участвуют. В нынешней латгальской поездке мы и у Вии были, о ней и музее хлеба рассказ впереди.
...До Карсавы и Малнавы мы добрались в последний день поездки вместе с Лигой Кондрате, возглавляющей латгальскую туристическую ассоциацию и составлявшей маршрут четырехдневного путешествия. Достижениями пекарни «Dzīles» Лига явно гордится: и тем, как вкусно хозяйка готовит, и как обычный обед превращает в рассказ о кулинарных традициях своих мест, и креативным подходом к делу.
Ведь в «Dzīles» чего только не придумали! Здесь можно экспериментировать вместе с хозяйкой, сообща печь хлеб или пиццу, или... изготовить всей семьей - под руководством Анны - настоящий, единственный в своем роде, торт к юбилею любимой мамы или бабушки. Креатив есть для разных туристов - хоть для группы в 30-40 человек, хоть для родителей с детьми.
Кстати, возможности, в последние годы появившиеся у инициативных и трудолюбивых латгальских людей, здесь тоже использовали. Современная печь, в которой выпекается хлеб, именно так, через европроекты, была приобретена. После каждой дегустации или застолья Айна своих гостей обязательно приводит на кухню, показывает, как святая святых у нее, как хозяйки, устроена.
Земляки и соседи вкус хлеба и внедряемые Айной новшества тоже уже оценили. Здесь ведь не только готовый продукт, но и досуги, которых раньше в Малнаве не было. Сельские бранчи, например. Или вечерние посиделки с совместной выпечкой настоящего латгальского хлеба. Уроки для девочек, будущих молодых хозяек.
А экскурсантам Айна еще и о традициях латгальских застолий рассказывает. Причем не абстрактно, а на конкретных примерах из жизни предков, земляков, родни. Ведь как в небогатом латгальском краю исстари было - есть на столе хлеб, огурцы и сало, значит и пообедать есть чем. Но уж на праздники, по радостным или достойным поводам, будь то свадьба, похороны, юбилей, стол накрывали богато, по всем правилам.
Кухня как захватывающий аттракцион, так туристическую специализацию Айны и ее домашней пекарни можно в общих чертах сформулировать. Малыши с удовольствием работают под ее руководством, выпекая пиццу или хлебные караваи. А родители в совместном кулинарном творчестве открывают в своих детях неожиданные таланты и способности. И ремесло хлебопека открывается с неожиданной стороны. И вкус настоящего хлеба.
Главный турист в латгальской глубинке сегодня - школьник. Так что самая горячая пора для пекарни - май и сентябрь, традиционное время школьных экскурсий.
Пока печется хлеб в печи, гости как раз успевают сходить на экскурсию в парк Малнавского поместья и в музей шмаковки, но дегустации там, разумеется, только для взрослых. А для школьников - хороший пример того, как свое дело на ноги ставить.
Айна Барсукова среди мастеров гастрономического туризма известна своими тортами, но это - эксклюзив и на заказ. А хлеб в своей домашней мини-пекарне она каждый день печет. И традиционный латгальский, по старым рецептам, который на кленовых листьях в печку сажают. И другие, новые сорта. Традиция, считает Айна, это хорошо, но мир меняется, вкусы - тоже, и нужно экспериментировать, искать новое.
Мы ведь в ХХI веке живет, люди, поездив по миру, всего-чего напробовались, привычки и вкусовые пристрастия большинства изменились. Бабушка Айны, например, когда ржаной хлебушек пекла, то обязательно туда брусничное варенье добавляла. Почему бы и латгальской хозяйке не поэкспериментировать с натуральными добавками: каков будет вкус хлеба с базиликом, тимьяном, розмарином или анисом?..
Выпекают в «Dzīles» хлеб только из натуральных продуктов. Самые ходовые сорта - ржаной, кисло-сладкий, собственный фирменный сорт «Dzīles». Для дегустации предлагают еще и хлеб с грецкими орехами и другие, всего пять сортов. Всего же в ассортименте 10 различных рецептов. Но главная для туризма фишка пекарни Айны Барсуковой даже не в этом. И не в тортах, которые она делает на заказ к юбилейным и свадебным торжествам.
...А вот свадебного или юбилейного торта - чтобы во всей красе! - мы в этот раз не увидели. Айна продемонстрировала нам только «полуторт» - почти готовый, но еще не украшенный для предстоящего праздника. Так что приедем еще, как нормальные туристы, уже без всегдашней журналистской спешки. Ведь горница пекарни «Dzīles» - одно из тех мест, куда хочется возвращаться.