Про свадебные торты, сельские бранчи и вкус настоящего хлеба

Знаете, кто из хозяек у нас в Латвии печет самые вкусные и праздничные торты? Айна Барсукова из латгальского местечка Малнава, что рядом с Карсавой. И это не просто оценочное суждение или восторженный журналистский комплимент. На стене у хозяйки пекарни «Dzīles» целая коллекция дипломов, свидетельствующих о победах в кулинарных конкурсах.

...В доме, известном пекарней «Dzīles», стоит такой вкусный хлебный дух, что просто голова кружится. И думаешь невольно о том, что хлеб из супермаркетов заводской выпечки давным-давно уже хлебом не пахнет. И - скажем честно - на вкус тоже часто кажется не очень-то хлебом. Потому, наверное, хоть и дорог домашней выпечки хлеб на Калнциемском базарчике в Риге, рижане специально за ним приезжают.

Сайт пекарни

Но латгальцы, как правило, не ездят так далеко, ведь от Карсавы до Риги 280 километров - не наездишься. А вот рижане к ним приезжают. И лиепайчане, и туристы из Вентспилса, а еще французы и прочие иностранцы.

Оказывается, из небольшой домашней пекарни можно сделать настоящий туристический аттракцион. Гастрономический туризм в Латгалии сегодня уже очень неплохо развит.

Знак «Латгальское кулинарное наследие» на стене этого дома тоже висит.

Всего лишь два диплома из десятков, украсивших стены FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Большинство хозяек, которые профессионально занимаются «вкусным туризмом», не ограничиваются только приготовлением пищи. Застолье у Вии Анцане в Аглонском музее хлеба, например, - это же настоящее театральное представление, в котором все, кто садится за стол, тоже участвуют. В нынешней латгальской поездке мы и у Вии были, о ней и музее хлеба рассказ впереди.

...До Карсавы и Малнавы мы добрались в последний день поездки вместе с Лигой Кондрате, возглавляющей латгальскую туристическую ассоциацию и составлявшей маршрут четырехдневного путешествия. Достижениями пекарни «Dzīles» Лига явно гордится: и тем, как вкусно хозяйка готовит, и как обычный обед превращает в рассказ о кулинарных традициях своих мест, и креативным подходом к делу.



Ведь в «Dzīles» чего только не придумали! Здесь можно экспериментировать вместе с хозяйкой, сообща печь хлеб или пиццу, или... изготовить всей семьей - под руководством Анны - настоящий, единственный в своем роде, торт к юбилею любимой мамы или бабушки. Креатив есть для разных туристов - хоть для группы в 30-40 человек, хоть для родителей с детьми.

Такой каши дома не сваришь! FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Кстати, возможности, в последние годы появившиеся у инициативных и трудолюбивых латгальских людей, здесь тоже использовали. Современная печь, в которой выпекается хлеб, именно так, через европроекты, была приобретена. После каждой дегустации или застолья Айна своих гостей обязательно приводит на кухню, показывает, как святая святых у нее, как хозяйки, устроена.

Земляки и соседи вкус хлеба и внедряемые Айной новшества тоже уже оценили. Здесь ведь не только готовый продукт, но и досуги, которых раньше в Малнаве не было. Сельские бранчи, например. Или вечерние посиделки с совместной выпечкой настоящего латгальского хлеба. Уроки для девочек, будущих молодых хозяек.

Ароматные и вкусные буханки - только что из печи FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

А экскурсантам Айна еще и о традициях латгальских застолий рассказывает. Причем не абстрактно, а на конкретных примерах из жизни предков, земляков, родни. Ведь как в небогатом латгальском краю исстари было - есть на столе хлеб, огурцы и сало, значит и пообедать есть чем. Но уж на праздники, по радостным или достойным поводам, будь то свадьба, похороны, юбилей, стол накрывали богато, по всем правилам.

На старой фотографии - бабушка, научившая многим рецептам FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Кухня как захватывающий аттракцион, так туристическую специализацию Айны и ее домашней пекарни можно в общих чертах сформулировать. Малыши с удовольствием работают под ее руководством, выпекая пиццу или хлебные караваи. А родители в совместном кулинарном творчестве открывают в своих детях неожиданные таланты и способности. И ремесло хлебопека открывается с неожиданной стороны. И вкус настоящего хлеба.

Главный турист в латгальской глубинке сегодня - школьник. Так что самая горячая пора для пекарни - май и сентябрь, традиционное время школьных экскурсий.

Пока печется хлеб в печи, гости как раз успевают сходить на экскурсию в парк Малнавского поместья и в музей шмаковки, но дегустации там, разумеется, только для взрослых. А для школьников - хороший пример того, как свое дело на ноги ставить.

Айна Барсукова среди мастеров гастрономического туризма известна своими тортами, но это - эксклюзив и на заказ. А хлеб в своей домашней мини-пекарне она каждый день печет. И традиционный латгальский, по старым рецептам, который на кленовых листьях в печку сажают. И другие, новые сорта. Традиция, считает Айна, это хорошо, но мир меняется, вкусы - тоже, и нужно экспериментировать, искать новое.

Вышивать хозяйка пекарни тоже мастерица FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET

Мы ведь в ХХI веке живет, люди, поездив по миру, всего-чего напробовались, привычки и вкусовые пристрастия большинства изменились. Бабушка Айны, например, когда ржаной хлебушек пекла, то обязательно туда брусничное варенье добавляла. Почему бы и латгальской хозяйке не поэкспериментировать с натуральными добавками: каков будет вкус хлеба с базиликом, тимьяном, розмарином или анисом?..



Выпекают в «Dzīles» хлеб только из натуральных продуктов. Самые ходовые сорта - ржаной, кисло-сладкий, собственный фирменный сорт «Dzīles». Для дегустации предлагают еще и хлеб с грецкими орехами и другие, всего пять сортов. Всего же в ассортименте 10 различных рецептов. Но главная для туризма фишка пекарни Айны Барсуковой даже не в этом. И не в тортах, которые она делает на заказ к юбилейным и свадебным торжествам.

Вышитая хозяйкой "рубашка" для хлеба, который преподносится в подарок FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



...А вот свадебного или юбилейного торта - чтобы во всей красе! - мы в этот раз не увидели. Айна продемонстрировала нам только «полуторт» - почти готовый, но еще не украшенный для предстоящего праздника. Так что приедем еще, как нормальные туристы, уже без всегдашней журналистской спешки. Ведь горница пекарни «Dzīles» - одно из тех мест, куда хочется возвращаться.

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