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Меган Маркл нарушила протокол в присутствии Елизаветы II

woman.ru
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Фото: Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

26 июня в Букингемском дворце королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл встретились с участниками программы Queens Young Leaders. Герцогиня Сассекская вновь привлекла к себе внимание журналистов.

После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, в прессе активно обсуждался свод правил, которым она должна следовать. Однако из раза в раз герцогиня Сассекская доказывает, что не стремится идти на поводу у королевы Елизаветы II. Меган не единожды нарушала строгий протокол до свадьбы с Гарри, и, видимо, не собирается начать соблюдать его теперь.

На днях герцогиня Сассекская вместе с королевой и своим мужем появилась на встрече с участниками программы Queens Young Leaders. Эта инициатива стартовала при поддержке Елизаветы II четыре года назад, а теперь ею будут заниматься Меган и Гарри. Журналисты заметили, что во время приема Маркл сидела, положив ногу на ногу, что запрещено членам королевской семьи.

FOTO: MEGA/Scanpix

Конечно и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон, и даже сама Елизавета II периодически нарушают это правило, но только если подобную позу позволяет формат мероприятия. Королева не могла не обратить внимание на то, как сидела Меган, поэтому теперь в западных СМИ активно обсуждают, какая же реакция была у ее величества на дерзкую выходку жены принца Гарри.

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