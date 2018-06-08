Дарья Жукова и Роман Абрамович спровоцировали слухи о воссоединении

После разрыва Дарья Жукова и Роман Абрамович сохранили дружеские отношения и даже продолжали вести совместные проекты. Однако недавно пользователи Сети заподозрили, что галеристка и бизнесмен снова вместе.

В 2017 году Дарья Жукова и Роман Абрамович официально объявили о своем разрыве, но сохранили втайне его причину. После этого интернет-пользователи начали пристально наблюдать за тем, что происходит в личной жизни галеристки и ее бывшего возлюбленного. Роману приписывали отношения с Юлией Пересильд, а Дарье — с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Однако никаких официальных комментариев по поводу этих слухов так и не последовало. А теперь интернет-пользователи гадают, уж не связано ли это с тем, что Жукова и Абрамович решили воссоединиться.

Сперва экс-влюбленные вместе появились на дне рождения их общего детища — музея «Гараж». А недавно их запечатлели в Большом театре, где сейчас идет скандальный балет «Нуреев».

#DashaZhukova and #RomanAbramovich A post shared by @ dasha_zhukova_fp on Jun 8, 2018 at 10:24am PDT

«Он ее вернул получается?», «Приятно видеть вместе», «Без комментариев», — написали в комментариях интернет-пользователи. Теперь в Сети активно обсуждают слухи о воссоединении и ждут комментариев от галеристки и олигарха. Впрочем, Дарья и Роман обычно крайне неохотно делятся событиями личной жизни.