Яна Рудковская обрушилась с критикой на жену Александра Кержакова

28 июня Милана Кержакова сообщила о том, что муж Александр забрал у нее сына Артемия и не позволяет ей с ним видеться. После этого интернет-пользователи накинулись на спортсмена с требованием вернуть ребенка, но продюсер Яна Рудковская считает, что он прав.

Долгое время поклонники Миланы и Александра Кержаковых надеялись на то, что супруги все же смогут урегулировать все свои конфликты мирным путем и не будут разрушать семью. Однако на днях дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова вышла в прямой эфир в Инстаграме и рассказала о том, что происходит сейчас в ее отношениях с бывшим футболистом. По словам Миланы, Александр забрал у нее ребенка и сейчас тщательно его скрывает. Муж требует от девушки, чтобы она предоставила справку о вменяемости, иначе он не даст ей встретиться с сыном Артемием.

Услышав откровения Кержаковой, интернет-пользователи обрушились на бывшего спортсмена с критикой. Однако неожиданно для всех на защиту Александра встала Яна Рудковская. «Я могла бы промолчать, но подумав ночь, не могу оставаться в стороне! Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция! Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживание ребенка исключительно с матерью, в следующем своем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями,а не с ней», — поинтересовалась продюсер (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Яна сообщила, что Александр до последнего пытался разрешить конфликт со своей законной женой полюбовно, но не стала уточнять условия, которые предложил спортсмен.

«Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи, мы уважали твоего отца, твою семью. Каждый человек способен на ошибку,но не у каждого человека хватит смелости ее признать», — написала Рудковская. Продюсер заявила, что после всей этой ситуации она прониклась уважением к спортсмену, который до сих пор никак не прокомментировал рассказ своей жены и не объяснил, почему был вынужден забрать у Миланы ребенка.