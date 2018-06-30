Воскресенье, 1 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Экс-супруга Джонни Деппа снова вышла замуж

korrespondent.net
VANESSA PARADIS | Фото: AP/Scanpix

Пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон вблизи Парижа.

Французская актриса, экс-супруга Джонни Деппа Ванесса Паради в субботу, 30 июня, вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон вблизи Парижа.

Невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених - в темно-синем костюме.

Среди гостей была дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.

Как известно, 45-летняя Паради, прожившая с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родившая двух общих детей, ни разу не состояла в браке официальном.

0 Комментарии