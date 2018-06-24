Красавица-супруга известного футболиста ужаснула «многоугольными» ногами

На днях 30-летняя Мария Погребняк опубликовала в Instagram фото в купальнике, которое предварительно обработала в фейстюне, но, кажется, сильно перестаралась...

Мария Погребняк, которая сейчас отдыхает в Дубае, регулярно выкладывает отпускные снимки в соцсети. На днях супруга известного российского футболиста опубликовала фото, на котором позирует в черном купальнике с вырезами на боках, груди и животе, стоя в позе дерева. «Как вам мой загар?» - поинтересовалась у фолловеров Мария.

Однако подписчики вместо того, чтобы обратить внимание на шоколадный оттенок кожи дизайнера и медийной персоны, принялись обсуждать то, как выглядит в кадре ее левая нога.

«Вот это яма на ноге!», «Научитесь редактировать фотки», «Кто так снимки обрабатывает? Нога вся искривилась», «Какая-то ниша в ноге»,

- прокомментировали снимок изумленные поклонники.

К слову, Мария регулярно ретуширует снимки, прежде чем опубликовать их в микроблоге. Фанаты недоумевают, зачем и без того стройная Погребняк с помощью приложений для обработки фото делает свое тело визуально стройнее.