5 женских имен-талисманов, которые приносят счастье

Имя испокон веков считалось главным талисманом. Для женщин это актуально вдвойне, потому что прекрасная половина человечества имеет более гибкую энергетику.

Есть женские имена, оберегающие от сглаза, есть те, которые дарят невероятную удачу, а есть и такие, которые помогают находить правильных мужчин для создания семьи и любовных связей. Каждое имя имеет свой собственный смысл и по-своему помогает женщине или девушке.

Связь между счастьем и именем

У каждого имени есть особая энергетика.

Как известно, слова и мысли играют определяющую роль в построении удачи человека, в привлечении счастья. Имя должно правильно звучать и иметь правильный смысл, чтобы сделать свою обладательницу счастливой.

Имя может быть мощнейшим талисманом счастья, удачи и успеха. В древности люди придавали именам более важное значение, нежели сейчас, но это не значит, что с приуменьшением важности имени оно утрачивает свою силу. Именологи выделяют 5 самых мощных женских имен-талисманов.

Самые счастливые имена

Анна. Анна — самое распространенное имя в мире, поэтому ему часто приписывают невероятную силу. Специалисты по биоэнергетике отмечают особую важность массовости. Если вы хотите не прогадать с именем для вашей дочери, то следует выбирать из самых массовых имен. Анна обладает хорошей стойкостью к негативу, неудачам. Она очень удачлива в любви.

Маргарита. Если вас зовут Маргарита или вы хотите так назвать свою дочь, то для вас есть хорошие новости.

Во-первых, данное имя обладает высокой степенью защиты от негативного влияния окружающих. Во-вторых, Маргарита — это имя с невероятно мощной энергетикой.

Аура этого имени благоприятно воздействует не только на саму его носительницу, но и на окружающих ее близких людей.

Александра. Женщины с таким именем очень сильные, целеустремленные и уверенные в себе. Причиной служит то, что это имя является парным к одному из самых мощных мужских имен. Также оно повышает интуицию.

Вера. Вера обладает сильной энергией благодаря своему смыслу и звучанию.

Верить — значит привлекать удачу в свою жизнь. Ведь без веры в себя мы никто. Это имя помогает своим обладательницам быть непреклонными, сильными духом, удачливыми.

Во всех сферах жизни это имя будет отличным талисманом.

Виктория. Это имя сравнивают с самым действенным талисманом удачи. Виктория — «победа», к тому же это парное имя мужскому имени Виктор, что добавляет бонусов в его копилку. Данное имя одновременно является и сильным, и опасным, потому что иногда оно заставляет женщин верить в себя чуть больше, чем нужно.

Добавим: чтобы изменить свою жизнь и судьбу, не обязательно менять имя. Имя лишь дарит некую помощь, которая временами ощущается в повседневных делах.