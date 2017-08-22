Успешная украинская модель заявила, что хотела бы сменить национальность

Украинская модель Снежана Онопко, известная сотрудничеством с Calvin Klein и Gucci, резко высказалась об Украине. Манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что сменила бы национальность.
Онопко отметила, что ни один украинский журнал на нее в соцсетях не подписан, и назвала такие действия бойкотом.
«Честно, я не пойму - это зависть или что это?
Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами и людей, которые не боятся высказывать свое мнение,
это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!», - высказалась модель.
Она также добавила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше.
«Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!», - добавила девушка.
Подытожила свой пост она словами о том, что сожалеет о прожитых годах в стране, где «ее ненавидят».
Вы знаете я только, что посмотрела, что не один украинский журнал на меня не подписан, честно я в шоке!!! Мне интересно это байкот единственной украинской модели которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми , самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было!!! Честно я не пойму это зависть или что это? Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей, с другим мнением, с другими взглядами, и людей , которые не боятся высказывать своё мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливые , и абсолютно не понятные для меня!!! Россия всю жизнь поддерживала меня намного больше, потому что как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!!! Тоже самое Бразилия, Испания, Америка , Британия и многие другие....Я могу сказать только одно, вы претендуете на мировой уровень, но вам до него, как мне пешком до луны!!!! @vogueitalia #shot by legendary #StevenMeisel #makeup by #oneandonly @patmcgrathreal #hair by @guidopalau #style by #amazing @edward_enninful ❤️❤️❤️ Вот ради этого и ради этих людей, стоит преодолевать трудности и работать, и если бы я могла , я бы изменила свою национальность , очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране , в которой меня ненавидят!!!!
One of my favorite #flashback #dolcegabbanafashionshow #makeup by amazing and super talented @patmcgrathreal 💝💝💝 I think it was one of the most beautiful and cool @dolcegabbana show OKAY GUYS IF YOU WANT ME TO COME BACK, I CAN SEE IT FROM YOUR COMMENTS, LETS MAKE A DEAL!!! IF THIS POST WILL GET 100000 LIKES, I PROMISE YOU , I WILL TRY ONE MORE TIME!!!! I FORGOT TO TELL YOU THAT YOU HAVE 3 DAYS!!!! GUYS THANK YOU VERY MUCH , I PROMISE I WILL TRY TO BE BACK!!! LOVE YOU ALL❤️❤️❤️
🌝🌝🌝 чтобы не происходило в этом городе, все сразу думают, что это я. Я не могу понять ,в Киеве больше никто не проживает? Или это просто предвзятое отношение к моей семье или ко мне лично? Меня этот вопрос мучает четыре года, это потому , что я с Донбасса ,или это потому ,что я всегда высказываю своё мнение, пока это загадка для меня, но надеюсь когда нибудь я узнаю ответ!!!