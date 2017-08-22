Успешная украинская модель заявила, что хотела бы сменить национальность

Украинская модель Снежана Онопко, известная сотрудничеством с Calvin Klein и Gucci, резко высказалась об Украине. Манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что сменила бы национальность.

Онопко отметила, что ни один украинский журнал на нее в соцсетях не подписан, и назвала такие действия бойкотом.

«Честно, я не пойму - это зависть или что это?

Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами и людей, которые не боятся высказывать свое мнение,

это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!», - высказалась модель.

Она также добавила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше.

«Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!», - добавила девушка.

Подытожила свой пост она словами о том, что сожалеет о прожитых годах в стране, где «ее ненавидят».

🌞🌞🌞 A post shared by Snejana Onopka (@snejanaonopka15) on Jan 3, 2018 at 10:42pm PST

🖤🖤🖤 A post shared by Snejana Onopka (@snejanaonopka15) on Oct 7, 2017 at 8:02am PDT