5 советов тем, кто решил отправиться в поход

Абсолютное большинство латвийцев (75%) предпочитают активный отдых, к тому же, что примечательно, в разных возрастных группах и среди обитателей разных регионов страны различия минимальны, свидетельствует опрос спортивного бренда 4F. Так, среди рижан и жителей Рижского района любителей активного отдыха – 72%, столько же и в Земгале (72%), в Латгале и Курземе – по 76%, а вот Видземе оказался самым спортивным регионом, в котором активный отдых предпочитают целых 85% респондентов. Самыми спортивными (80%) оказались латвийцы в возрасте от 30 до 39 лет. Для тех, кто планирует этим летом наслаждаться не только велосипедными прогулками и спортом, но и походами, отправляясь в самые прекрасные уголки Латвии, Эдгарс Жагариньш, учившийся в Финляндии на специалиста по организации походов и автор идеи проекта «Abi divi pārgājieni», дает несколько советов новичкам, куда пойти и что нужно учитывать, отправляясь в поход на один или несколько дней.

По мнению эксперта, в поход по латвийским лесам и тропам могут отправляться все любители активного отдыха: «Многие думают, что уже слишком стары для походов, но в действительности возраст не имеет значения. В поход можно отправиться и на 3 часа, и на 3 дня – все зависит от физической подготовленности и желания человека».

Первое: тяжелый рюкзак станет в несколько раз тяжелее уже через пару часов. Новичкам следует учитывать, что даже самый легкий рюкзак будет казаться в разы тяжелее после нескольких часов ходьбы. «Размер рюкзака, безусловно, зависит только от наших собственных страхов: если мы боимся замерзнуть – берем теплые вещи, если боимся промокнуть – плащ и сухое белье, проголодаться – запас еды, пораниться – аптечку, и так далее. Оптимальный размер рюкзака на двоих – вместимостью 20 литров, желательно с ремнем, который поможет удобно зафиксировать рюкзак на спине.

Отправляясь в походы на несколько часов я бы рекомендовал обойтись самым минимумом вещей – теплым свитером, парой батончиков и бутылкой воды – тогда вам не покажется, что вместо рюкзака вы несете на спине платяной шкаф»,

- поясняет Э. Жагариньш, добавляя, что желательно как следует изучить маршрут перед отправкой в путь: нет необходимости брать запас еды и воды на весь день, так как, скорее всего, по пути найдется магазинчик, в котором можно пополнить запасы. «Это сразу облегчит вам сумку на пару килограммов», - добавляет Эдгарс.

Второе: профессиональная экипировка не нужна – нужен комфорт. Из приключенческих фильмов мы все сделали вывод, что для похода нужны горные ботинки, специальные кофты и куртки, различная экипировка, но эксперт убежден, что для Латвии это не актуально, ведь у нас нет ни гор, ни бурных рек.

«Наши леса и тропы даже не слишком холмисты, поэтому все, что вам надо – пара удобных кроссовок, дышащие майки или кофты, а если поход запланирован на ветреный день, то и непродуваемая куртка»,

- поясняет специалист. «Одеваться в поход следует по принципу луковицы: если стало жарко, снимите одну кофту, затем – вторую. Так вы будете готовы к любым погодным условиям. Обязательно надо взять шапку или шляпу – и на случай холода, и на случай жаркого дня, когда припекает солнце. Что касается нижней части костюма, отдайте предпочтение штанам, а не шортам: они защитят и от царапин, и от клещей».

FOTO: пресс-фото

Третье: для приготовления обеда хватит ножа, небольшого комплекта на газе для приготовления еды. Отправляясь в поход на несколько дней, также изучите маршрута заранее: еду можно купить и по дороге. Сам обед легко можно приготовить при помощи ножа, ложки, небольшой кастрюльки и плитки весом всего в полкилограмма, которую к тому же можно взять в аренду. Кроме того, обед можно приготовить и на костре – в отведенных для этого местах.

Четвертое: загрузите пару аппликаций и включите «авиарежим». Планируя маршрут, рекомендую начать с Гауйского национального парка – это очень живописное место, которое точно не разочарует. На сайте entergauja.com можно посмотреть уже разработанные профессионалами маршруты, что существенно облегчает задачу новичка. «Я сам использую аппликацию «Baltic maps», в которой можно распланировать маршрут, обозначив точки остановки. Там же будет видна и общая дистанция.

В Латвии совершенно безопасно самостоятельно планировать маршрут – у нас невозможно потеряться – всегда по близости есть какой-то населенный пункт или трасса, к тому же, почти везде есть зона, то есть можно позвонить спасателям, если что-то случится.

Словом, не бойтесь и дерзайте!», - говорит Э. Жагариньш. - И не забудьте включить «авиарежим» на телефоне, иначе настоящий отдых наедине с природой не получится. Опыт показывает, что те, кто попробовал сходить в поход хотя бы на несколько часов, потом отправляются уже на несколько дней, открывая для себя новые места – долину Абавы, тропы вдоль Даугавы, походы по пляжу до Колки или Эстонии, эко-туризм в Латгале».

FOTO: пресс-фото

Пятое: минимальный набор вещей – карта, пластырь, нож и вода. Несмотря на развитие технологий, следует взять с собой старую-добрую карту, нож и обязательно воду. Полноценную аптечку на один день брать нет необходимости, пластыря вполне хватит, если поранитесь. «Кроме того,

если человек получил серьезную травму, то лучше его не шевелить, чтобы не усугубить состояние, и сразу отправиться за помощью, за исключением случаев солнечного удара или потери сознания.

Тогда человека следует переместить в тень и дать попить, а затем отправиться за помощью».