Всемирный день поцелуя: целуются все - нежно, страстно, как угодно!

Считается, что придумали такой день в Великобритании.

Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй - как одно из проявлений любви - достоин того, чтобы иметь собственный праздник.

Всемирный день поцелуя, который отмечают более чем в 60 странах, знаменуется проведением праздничных мероприятий, конкурсов и соревнований, в рамках которых разыгрываются всевозможные призы - «За самый долгий поцелуй», «За самый красивый поцелуй», «За самый необычный поцелуй» и т. д. И главное, конечно, - целуются все! Что ж, присоединяйтесь - целуйтесь, не стесняйтесь. А для настроения - смотрите фото и видео к празднику!