Пятница, 6 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

Всемирный день поцелуя: целуются все - нежно, страстно, как угодно!

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Ежегодно 6 июля отмечается неофициальный, но, пожалуй, самый романтичный международный праздник - Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day).

Считается, что придумали такой день в Великобритании.

Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй - как одно из проявлений любви - достоин того, чтобы иметь собственный праздник.

Всемирный день поцелуя, который отмечают более чем в 60 странах, знаменуется проведением праздничных мероприятий, конкурсов и соревнований, в рамках которых разыгрываются всевозможные призы - «За самый долгий поцелуй», «За самый красивый поцелуй», «За самый необычный поцелуй» и т. д. И главное, конечно, - целуются все! Что ж, присоединяйтесь - целуйтесь, не стесняйтесь. А для настроения - смотрите фото и видео к празднику!

0 Комментарии