За что принц Гарри терпеть не может друзей Меган Маркл

Как мы уже знаем, практически у каждого члена королевской семьи есть свои прозвища. Несколько имеются и у принца Гарри, однако далеко не все ему нравятся.

В СМИ ежедневно появляются новости о Меган Маркл и принце Гарри. Одни из них официально подтверждены представителями королевского дворца, другие же основаны лишьна слухах.

На днях британские журналисты поделились новым секретом из семейной жизни герцога и герцогини Сассекских.

Оказалось, что

принц Гарри не выносит, когда его называют «Хазза» - прозвищем, которое придумали друзья Меган. Однако как настоящий джентльмен внук Елизаветы II не скандалит

и старается сохранять спокойствие, когда слышит в свой адрес данное слово.

Об этом журналистам рассказала подруга Меган Брайони Гордон.

Девушка не уточнила, почему принцу дали именно такое прозвище. Впрочем,

западные СМИ выдвинули свою теорию, заметив, что «Хазза» очень похоже на британское восклицание Huzzah, которое можно перевести как «Ура».

К слову, Гарри называет любимую жену Мегз. Согласитесь, звучит это в разы милее, чем Вольфрам - прозвище, которое принц Чарльз придумал для невестки.

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