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В Италии умерла старейшая женщина Европы

korrespondent.net
Фото: wikipedia.org/ Richard Monkey

Старейшая женщина Европы умерла в деревне близ итальянской Флоренции. Как сообщает ANSA, Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет и 37 дней.

Она была также вторым самым старым человеком в мире после японки Чихо Мияко, которой 117.

Уроженка Ла Маддалены на Сардинии, она жила в деревне под Флоренцией с 1960-х годов, переехав туда со своим сыном Ренато Фрау, который погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопленника возле Ливорно.

Напомним, в мае самая старая жительница Великобритании Бесси Камм скончалась в возрасте 113 лет.

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