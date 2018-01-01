Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года

Гороскопы помогают нам оставаться на одной волне с удачей в любой ситуации. На этой неделе астрологи подготовили очередную порцию советов для всех, кто хочет облегчить свою жизнь.

У каждого человека есть сильные стороны, а также пороки и слабости. На этой неделе представителей некоторых знаков Зодиака ожидают высокие взлеты и глубокие падения. Но не стоит настраиваться на негатив заранее: неделе астрологи советуют постараться расширить пределы своих возможностей.

Овен

Овнам на этой неделе станет проще управляться с деньгами, потому что ваш враг, Венера, во вторник ослабеет при переходе из знака Льва в знак Девы. С другой стороны,

11, 12 и 14 июля эта планета будет находиться в очень мощных аспектах с другими небесными телами. В эти дни будьте предельно осторожны. 14 июля, суббота, — самый опасный день. Ожидайте трудностей на пути и остерегайтесь скрытых ударов судьбы.

К сожалению, позитивные аспекты ваших помощников, Плутона, Солнца и Марса, будут иметь место только в дни мощной Венеры. По этой причине они не смогут коренным образом изменить ситуацию. 12-го числа Плутон немного улучшит положение, нейтрализовав часть негатива Венеры благодаря позитивному аспекту с Солнцем. Сильное внутреннее напряжение удастся снять, если вы постараетесь в этот четверг не перегружать себя работой.

Телец

Луна, ваш главный помощник по жизни, в понедельник будет в вашем знаке Зодиака. Этот день может оказаться для вас удачным. Это будет время больших перемен, построения планов. Изменить судьбу вам помогут три эффективные практики. 12 и 13 июля Луна тоже будет сильной, но уже в знаке Рака. Прислушайтесь к себе в четверг и пятницу и осуществите свои желания, отбросив сомнения. 11, 12 и 14 июля Венера, ваша планета-протагонист, будет усилена аспектами с другими планетами.

Впереди стабильные дни, которые можно с легкостью посвятить творчеству. Конфликты будут сглаживаться вновь возникающими обстоятельствами, а для самосовершенствования появятся идеальные условия.

Строго негативных дней не ожидается, потому что ваши антагонисты будут полностью подавлены Луной и Венерой. Эта неделя может стать продуктивной с любой точки зрения. Не сидите без дела, если не хотите упустить свои возможности.

Близнецы

Меркурий будет силен в понедельник и четверг. Эта планета является для вас самым мощным покровителем, поэтому астрологи советуют хранить верность своим принципам в эти два дня.

Возможно, через какие-то кризисные события и проблемы Вселенная попробует вас привести к пониманию своей жизни и назначения. Чтобы стать счастливее, вам, возможно, придется отказаться от многих вещей, но это полностью окупится в будущем.

Юпитер избавится от ретроградности на этой неделе. Это событие поспособствует усилению негативной активности планеты. Во вторник Юпитер начинает прямое движение, поэтому будьте осторожны с излишним оптимизмом, который может стать обманчивым. В среду, 11-го числа, он окажется в квинтиле с Венерой, что грозит проблемами в сфере любви. Этот аспект способен лишить Близнецов артистичности, свободы мыслей или свойственного им креативного мышления.

Рак

Первые пять дней недели будут позитивными, а вот выходные — чрезвычайно опасными. Впереди тот самый контраст, о котором предупреждают всех астрологи. Луна и Юпитер помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Луна будет очень мощной в понедельник в Тельце и крайне позитивной 12 и 13 июля в вашем знаке Зодиака. Посвятите эти дни общению с близкими людьми, а также работе. Благоприятен энтузиазм в любых начинаниях и увлечениях.

10 июля, во вторник, дружественный Юпитер перестанет наконец быть ретроградным. Это значит, что жизнь Раков начнет меняться в нужную сторону, пусть и медленно. В этот день вы сможете почувствовать заряд уверенности.

Не бойтесь менять обстановку в день усиления Юпитера — в среду. Квинтиль с Венерой поможет вам решить привычные задачи по-новому, быстрее и продуктивнее. В выходные Луна потеряет весь запас энергии из-за пребывания в знаке Льва. Эти два дня лучше посвятить отдыху и поиску мотивации на новые семь дней. Помните, что лицемерие и притворство до добра не доведут.

Лев

12 и 14 июля — самые лучшие в плане энергетики дни на этой неделе. Солнце и Плутон, ваши прямые помощники, будут невероятно активны. Делать выбор гораздо проще именно в эти дни, потому что позитивные аспекты ваших протагонистов придадут вам сил. Постарайтесь стать лучше за эти два дня, поработайте над собой.

Еще два дня на этой неделе сулят Львам риски. Первый день — это понедельник. Луна в знаке Тельца — неудачное сочетание для Львов.

У вас может появиться ненужная апатия, а также депрессивность и чувствительность. 13 июля произойдет частичное солнечное затмение в Раке. Это будет означать, что сила Солнца полностью или частично ослабнет, затмится Луною.

Этот день проведите в окружении близких людей.

Дева

Меркурий, ваш главный друг и наставник, будет очень мощным 9 и 12 июля. Понедельник и четверг окажутся во власти этой планеты, которая поможет вам бороться за свои интересы, приспосабливаться к меняющимся условиям, ощутить себя свободнее от негатива. В эти дни можно смело менять обстановку вокруг себя, покупать новые вещи, уезжать в другие страны и города в отпуск или в командировку. Наиболее активным врагом Дев на этой неделе будет Венера. Она способна пробудить в вас самые худшие черты характера 11 и 14 июля.

Могут появиться острые проблемы в любви и на работе, новые конфликты. Вы рискуете лишиться гармонии, силы духа и позитивной энергетики в целом, если поддадитесь саморазрушению.

10-го числа состоится переход Венеры в знак Девы, что ее немного ослабит, поэтому во вторник можно рассчитывать на некоторые перемены в правильном направлении.

Весы

Во вторник дружественная вам Венера перейдет в знак Девы. 10-го числа постарайтесь не терять свою дипломатичность и не менять отношение к людям без особой причины. В целом этот день неудачным и опасным назвать нельзя.

11, 12 и 14 июля Венера будет усилена мощнейшими аспектами с другими планетами. Это дни, когда можно завоевать привилегированное положение, стать мудрее, прозорливее, даже предсказать ближайшее будущее.

Еще довольно положительным днем будет день солнечного затмения — 13 июля. Спад солнечной энергетики сыграет вам на руку: проще будет смотреть вперед.

Скорпион

Плутон поможет вам на этой неделе стать успешнее. 12 и 14 июля его сила возрастет благодаря аспектам с другими планетами.

Он может дать вам то, чего вы так сильно ждете уже долгое время. Для кого-то это может быть любовь, а для кого-то — деньги или банальное спокойствие и стабильность. В эти дни Плутон окажет сильное позитивное воздействие на вашу интуицию.

9-го числа Луна, ваш антагонист, будет очень мощной в знаке Тельца. Это плохая новость для тех, кто не знает, чего хочет от жизни. В этот день пользуйтесь помощью знаков Вселенной, которые могут предупредить вас об опасности. Они помогут вам и 13 июля, когда Луна вновь будет сильной, но уже в Раке, а также 11 июля, в среду, когда негативная Венера окажется в квинтиле с Юпитером. 11-го числа постарайтесь не принимать важных решений, не заниматься творческой деятельностью. Вас могут настигнуть безосновательные, но крайне мощные разочарования. Помните о том, что это всего лишь иллюзия проблем.

Стрелец

Первые четыре дня недели для вас будут благоприятны. 9-го числа Юпитер, ваша планета-протагонист, окажется в усиливающем аспекте с Меркурием. Это сгладит конфликты, избавит вас от переживаний и поможет сменить обстановку. Энергия такого аспекта окажется весьма созидательной. Во вторник Юпитер избавится от ретроградности, поэтому

в этот день будет едва заметное, но очень важное энергетическое преобразование планеты, которое хорошо повлияет на ваше самоутверждение, на вдохновение.

11 июля Юпитер снова принесет удачу, но теперь при помощи аспекта с Венерой. В этот день постарайтесь поставить перед собой амбициозную цель и начать двигаться к ней. 12 июля — день силы Нептуна, вашего второго помощника. Это прекрасный день для приспособления к новым условиям. Творческое расширение ваших мыслей благоприятно для любовной и деловой сфер жизни. Остальные дни недели будут вполне рядовыми, так что не стоит расстраиваться или, наоборот, мобилизовывать все свои силы для борьбы с мнимыми недругами или проблемами. Будьте как вода в эти дни — принимайте ту форму, в которую вас облекают обстоятельства.

Козерог

Луна, главный враг вашей удачи, будет очень сильной в Тельце в понедельник. Это значит, что вами могут управлять страхи. Не назначайте важных встреч на первый день недели. Масла в огонь добавит мощнейший Юпитер, который тоже является вашим антагонистом. 9 июля — очень опасный день для всех Козерогов.

Если вам покажется, что Вселенная бросает вызов, лучше на него не отвечать. Таким образом, вы будете зажаты между молотом и наковальней — страхам поддаваться нельзя, но и действовать иначе тоже опасно.

Чтобы не остаться в проигрыше, вспомните о причинах, по которым удача обходит человека стороной. 10 июля этой причиной может оказаться неправильное окружение.

12 июля Уран будет в тригоне с Венерой, что значит лишь одно — день может стать весьма продуктивным в любой из сфер жизни. На выходных Луна будет полностью лишена сил. Ваши страхи вас покинут, дав место смелости. Это подарит вам стимул к движению в прямом направлении. Новые знакомства и новые начинания — вот чему стоит себя посвятить 14 и 15 июля.

Водолей

Солнце и Плутон, ваши главные источники неприятностей, 12 и 14 июля вступят в борьбу с Сатурном и Нептуном, вашими планетами-протагонистами. Именно в эти дни все эти небесные тела будут усилены определенными аспектами.

Это приведет к сильнейшему диссонансу, управлять которым станет весьма непросто. Астрологи советуют вам не показывать миру свои темные стороны в эти дни. Постарайтесь не уходить в глубокую защиту и не ввязываться в авантюры.

Отдельно следует выделить 13 июля. В этот день ожидается солнечное затмение, поэтому Солнце потеряет большую часть своей негативной энергии. Для вас 13-е число будет днем свободы и энергетического всплеска. Направьте все свои силы на то, чтобы преуспеть в делах, которые вы слишком долго откладываете. Речь идет не только о документах на работе, но и о любви — это будет хороший день для любовных признаний, предложений руки и сердца, совместного планирования.

Рыбы

Абсолютно вся неделя обещает быть положительной, кроме воскресенья. Начнется все с невероятной по своей силе Луны в Тельце в понедельник. Помогать ей будет усиленный Юпитер. Этот день подойдет практически для любой работы и любого досуга. Во вторник дружественный Юпитер избавится от ретроградности, что положительно скажется на вашем самочувствии. В среду Венера будет также усилена мощным аспектом: это день максимальной творческой экспансии и удачи.

12 и 13 июля Луна в Раке будет довольно активной, так что эти два дня лучше посвятить любви и пребыванию рядом со своими близкими. Можно смело приглашать гостей в четверг и в пятницу.

На выходных ослабевшая Луна привнесет нестабильность в воскресное течение жизни, поэтому постарайтесь не выходить за пределы своей зоны комфорта. В субботу ситуацию улучшит Венера в двойном аспекте с Сатурном и Плутоном. Это будет день спокойствия и умиротворения, по крайней мере на энергетическом уровне. Конфликты могут сглаживаться, а проблемы сниматься словно по волшебству.

Эта неделя для многих знаков Зодиака может стать подарком Вселенной. Не стоит недооценивать мощь планет и звезд в грядущие семь дней, однако ваша жизнь должна оставаться только в ваших руках.