В Лондоне крестили принца Луи

В Королевской часовне Сент-Джеймского дворца в понедельник, 9 июня, крестили принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Соответствующее видео опубликовано наTwitter-странице Кенсингтонского дворца.

Таинство проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.

Герцог и герцогиня Кембриджские крестными принца Луи избрали своих друзей и родственников. Среди них Николас ван Катцем (родной брат крестного отца принца Джорджа), Гай Пелли (друг принцев Уильяма и Гарри), Кейт Лаура Мид (жена близкого друга принца Уильяма), Гарри Обри-Флетчер, Роберт Картер и Люси Миддлтон (родственница Кэтрин).

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 июля 2018 г.