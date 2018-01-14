Жительница Якутии напугала Сеть «прелестями» северного лета

Жительница Якутии Анастасия Груздева рассказала, с чем приходится сталкиваться ей и ее землякам.
25-летняя Анастасия Груздева, ставшая известной минувшей зимой благодаря разошедшемуся по Сети снимку с замерзшими в минус 50 ресницами, опубликовала в своем Instagram новый самобытный кадр, как нельзя лучше характеризующий «прелести» лета в холодном климате.
Девушка сфотографировалась в поле с букетом цветов, при этом ее лицо, шею и грудь покрывает добрая сотня комаров.
«Спонсоры данного фото - букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановиться и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно»,
- поделилась девушка своими воспоминаниями о том, как был сделан этот кадр.
Подписчики Анастасии с ужасом отреагировали на публикацию.
«Жесть. Если я попаду в ад - он будет именно таким. Теперь вы определили тему моих ночных кошмаров», «Офигеть... вот они оголодали», «От вашей фотографии хочется чесаться. Я думала, только в лесу их так много бывает»,
«Жуть какая!», «А средства против них используете? Помогают?», «Люди, которые не были летом на севере, не поймут никогда, что так оно и есть. И стоять долго не надо, просто остановись - и за секунду облепят», - пишут в комментариях сочувствующие.
Напомним, что ранее пользовательница прославилась благодаря этому фото:
Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и Ходим по улицам, при этом остаёмся в живых😂 даже видосик снять можно и сфоткаться🤣да и вообще жарковато как то😂 Два года назад выкладывая подобное фото, я подумать не могла, что все эти два года оно будет путешествовать по интернету и побывает во всевозможных пабликах😂 даже до @9gag дошло😅 Чтож, пора обновить фоточку то😂😂😂 А вообще у меня такое ощущение, что я ввела какую то моду фоткать замороженные реснички или до того, как сама сфоткала их не замечала этого, но ведь сейчас почти у каждой жительницы Якутска имеется такая фоточка, правда ведь😏 а два года назад их было не так много😅 А ещё видосик ловите🤣 И нет, пандой я после этого не становлюсь, слава моей туши для ресниц, которая не течёт после этого😍❤️ Тут могла бы быть реклама туши, но не будет😅 И нет, это я не специально шла и дышала спецом на ресницы, это просто путь на работу в -47🤷🏼♀️ минут 15-20 на улице и готово❄️ #зима #winter #yakutsk #snowlashes #snowlashesyakutia #yakutia #vsco