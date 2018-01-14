Жительница Якутии напугала Сеть «прелестями» северного лета

Жительница Якутии Анастасия Груздева рассказала, с чем приходится сталкиваться ей и ее землякам.

25-летняя Анастасия Груздева, ставшая известной минувшей зимой благодаря разошедшемуся по Сети снимку с замерзшими в минус 50 ресницами, опубликовала в своем Instagram новый самобытный кадр, как нельзя лучше характеризующий «прелести» лета в холодном климате.

Девушка сфотографировалась в поле с букетом цветов, при этом ее лицо, шею и грудь покрывает добрая сотня комаров.

«Спонсоры данного фото - букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановиться и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно»,

- поделилась девушка своими воспоминаниями о том, как был сделан этот кадр.

Подписчики Анастасии с ужасом отреагировали на публикацию.

«Жесть. Если я попаду в ад - он будет именно таким. Теперь вы определили тему моих ночных кошмаров», «Офигеть... вот они оголодали», «От вашей фотографии хочется чесаться. Я думала, только в лесу их так много бывает»,

«Жуть какая!», «А средства против них используете? Помогают?», «Люди, которые не были летом на севере, не поймут никогда, что так оно и есть. И стоять долго не надо, просто остановись - и за секунду облепят», - пишут в комментариях сочувствующие.

Напомним, что ранее пользовательница прославилась благодаря этому фото: