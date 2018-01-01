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Милейшие фото: королевская семья, шутя и веселясь, посмотрела авиашоу

Русский TVNET
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Фото: MEGA/AP/Reuters/Scanpix

10 июля все члены британской монаршей семьи за исключением 96-летнего принца Филиппа приняли участие в праздновании 100-летия Королевских воздушных сил, кульминацией которого стало красочное авиашоу.

Королева Елизавета II, ее сыновья - принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, дочь Анна, а также внуки - принц Уильям и принц Гарри с супругами наблюдали за происходящим в небе с балкона Букингемского дворца. Стоит отметить, что

все, включая Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Ее Величество королеву, пребывали в прекрасном настроении, много шутили и выглядели абсолютно счастливыми.

Смотрите, какие прекрасные снимки получились!

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