Пятница, 13-е: десять примет «ведьминого дня», которые нельзя игнорировать

Пятница 13-го числа — один из самых опасных дней в этом месяце. Еще на Руси в это время наши предки старались соблюдать осторожность, чтобы избежать бед и неприятностей. В связи с этим появилось множество примет и суеверий, которые остаются актуальными даже в современном мире.

Пятница 13-го по праву считается неблагополучным днем. В это время люди гораздо чаще сталкиваются с проблемами и неприятностями, которые могут возникнуть внезапно и повлечь за собой массу негативных последствий. Наши предки называли этот день «ведьминым» и приписывали ему мистические свойства, в результате чего возникли народные приметы, включающие в себя ряд запретов и предупреждений. Эксперты предлагают вашему вниманию 10 примет, узнав о которых, вы сможете избежать опасности в это неблагоприятное время.

Важные приметы на пятницу 13-го

На данный момент многие люди продолжают опасаться этого дня, но некоторые даже не догадываются, почему он обладает столь мистическим значением. Религии придерживаются мнения, что 13 - число Дьявола, из-за чего даже в наши дни оно считается несчастливым.

Факты и исследования показывают, что именно в это время происходило множество природных катаклизмов и таинственных катастроф, повлекших за собой как бытовые неприятности, так и смерти людей.

Чтобы защитить себя и своих близких в этот период, постарайтесь быть осторожнее и не пренебрегайте важными приметами.

Отправляясь в дальнюю дорогу, каждый из нас испытывает страх и волнение, но в пятницу 13-го предчувствия могут оказаться правдивыми. В это время не рекомендуется путешествовать, особенно если путь будет долгим. В этом случае вы рискуете испортить настроение досадными случайностями в дороге или даже столкнуться с неприятностями, которые могут быть опасными для жизни. По возможности постарайтесь перенести поездку на другой день.

Многие люди привыкли передвигаться исключительно на автомобиле, но

если вы хотите обезопасить себя, то в пятницу 13-го лучше полностью отказаться от управления транспортным средством. Опыт показывает, что именно в этот период увеличивается количество автокатастроф.

Если в этот день вы вынуждены управлять автомобилем, постарайтесь быть максимально аккуратными, не садиться за руль с недосыпом или в неспокойном состоянии духа.

Современные приметы указывают на то, что в этот день компьютерные вирусы становятся активнее, из-за чего они могут нанести огромный вред вашему компьютеру. Чтобы избежать этого, постарайтесь не посещать сомнительные сайты, не открывайте подозрительные ссылки.

В идеале в этот период следует вовсе отказаться от использования гаджетов и Интернета. Простое общение с близкими или вечер за книгой подарят больше положительных эмоций.

Летом любители садоводства активно занимаются посадкой и работой в огороде. Однако если вы хотите, чтобы посаженные растения росли здоровыми и плодоносили, не рекомендуется сажать их в пятницу 13-го.

Также приметы гласят, что в пятницу 13-го нельзя чересчур активно веселиться, собирать шумные компании, сопровождаемые употреблением спиртных напитков.

Считается, что этот день следует проводить спокойно, так как шум может привлечь внимание нечистых сил. В этом случае вы рискуете стать их жертвой, чем навлечете на себя несчастья.

Смерть человека - страшное горе, которое в пятницу 13-го может повлечь за собой еще одно траурное событие. Согласно примете, если в этот день оказаться на похоронах, вскоре можно снова узнать о смерти.

Уже доказано, что в пятницу 13-го люди становятся более эмоциональными и агрессивными, из-за чего вы рискуете оказаться в центре конфликта или стать его главным участником. Однако

если в этот день вас пытаются спровоцировать на ссору, постарайтесь уладить ситуацию как можно скорее, иначе даже самый незначительный конфликт может перерасти в серьезную неприятность.

По примете, молодожены, заключившие брак в пятницу, всегда будут жить в любви и согласии. Однако свадьба 13-го числа - плохая примета. Если бракосочетание у вас назначено именно на этот день, постарайтесь перенести его, иначе вскоре ваши отношения завершатся расставанием.

Чтобы избежать денежных трудностей, в это время следует проявить осторожность в обращении с деньгами, отказавшись от покупок и других финансовых операций. Кроме того, в пятницу 13-го запрещено давать и брать в долг, иначе вы рискуете отдать свое счастье другому человеку или забрать себе его проблемы.

Во многих странах в это время люди стараются вовсе не выходить из дома, отпрашиваются с работы и откладывают свои дела на более благоприятное время. Однако если у вас нет такой возможности,

накануне пятницы 13-го следует посетить храм и поприсутствовать на богослужении. Искренне попросите Высшие силы о защите, и тогда в этот день неприятности будут обходить вас стороной.

Пятница 13-го числа - таинственный день, который до сих пор скрывает в себе множество загадок. Но многие считают, что слухи о мистических явлениях, происходящих в этот день, - всего лишь вымыслы суеверных людей. Опыт показывает, что количество неприятностей в это время действительно растет, но верить в собственную удачу нужно вне зависимости от даты в календаре.