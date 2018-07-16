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Смотрите, кто и в чем пришел! Гости на дне рождения Лепса в Юрмале - от моделей до олигархов

Русский TVNET/sejas.lv
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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В воскресенье, 15 июля, в юрмальском концертном зале «Дзинтари», состоялся концерт звезды российской эстрады Григория Лепса, которого в полночь все присутствующие поздравили с его 56-м днем рождения.

Среди гостей были замечены теннисистка Алена Остапенко, модель Диана Кубасова, хоккейный тренер Олег Знарок с супругой, певица Саманта Тина, президент Балтийской федерации моды Елена Страхова, российский исполнитель Аркадий Укупник с женой и многие другие известные люди.

Посетили мероприятие и главные герои латвийского «дела олигархов» Айнарс Шлесерс и Айварс Лембергс. Последний с супругой, кстати, очень гармонично смотрелись - обратите внимание.

В концерте в свой день рождения Григорий Лепс исполнил всеми любимые хиты, а в полночь артист получил поздравления и теплые пожелания от поклонников его таланта.

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