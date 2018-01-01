В Риге открывается выставка работ «Латвийской ежегодной награды дизайна»

Во вторник, 17 июля, в 14:00 на площади у т/ц Origo откроется посвященная столетию Латвии крупноформатная выставка под открытым небом «Латвийской ежегодной награды дизайна». На выставке впервые широкой публике будут бесплатно доступны для осмотра 20 различных решений местных дизайнеров, которые получили признание латвийских и международных представителей жюри на конкурсе «Латвийская ежегодная награда дизайна» этого года.

Работы «Латвийской ежегодной награды дизайна» до сих пор можно было увидеть в Риге и Лиепае – в Музее декоративного искусства и дизайна и в концертном зале «Lielais Dzintars». В завершение цикла проектов «Латвийской ежегодной награды дизайна» этого года выставка откроется в самом центре Риги, у торгового центра «Origo».

Это уникальная возможность для всех желающих бесплатно ознакомиться с получившими признание созданными в Латвии дизайнерскими работами в демократичной и доступной для зрителей среде.

«Латвийская ежегодная награда дизайна» – это крупнейшее событие года и самая высокая награда в Латвии в сфере дизайна. Это ежегодный национальный конкурс, который проводится с целью обобщить, оценить и популяризировать выдающиеся достижения латвийских дизайнеров, способствовать применению созданного в Латвии дизайна и устойчивому развитию отрасли. В 2018 году конкурс проходил уже второй раз, и на выставке будут представлены 20 работ, вышедших в финал.

FOTO: пресс-фото

«Латвийский дизайн многообразен и решает самые разные вопросы», – говорит Ингуна Элере, ведущий дизайнер латвийского дизайнерского бюро H2E, которая является также организатором «Латвийской ежегодной награды дизайна» и профессором Латвийской художественной академии.

«Дизайн является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и встречается на каждом шагу даже в таких обыденных ситуациях, как приобретение билета на поезд или совершение покупок в супермаркете.

Он отражает такие ценности, как оригинальность и инновации, а также демонстрирует умелое мастерство, что доказывают представленные на выставке 20 работ финалистов конкурса «Латвийская ежегодная награда дизайна 2018». Приглашаем исследовать, дискутировать и использовать созданные в Латвии работы! Каждый имеет право на хороший дизайн», – добавляет Ингуна Элере.

В экспозиции будут представлены как фото дизайнерских работ, так и подробные описания и рассказы авторов о созданном дизайне. Среди включенных в выставку 20 работ финала можно найти образцы дизайна окружающей среды, интернет-сайтов, книг и другие – например, визуальные решения для Рижского международного кинофестиваля, дизайн деревянного SUP-борда «GG SUP Race 12.6» и деревянного SUP-весла «GG SUP EO 1.0», вспомогательного устройства для ползания «ШАГ ЗА ШАГОМ», визуальную идентичность магазина/бара дизайна и шампанского Modernists и др. К каждой работе прилагаются комментарии и оценка жюри.

«Продолжая серию посвященных столетию Латвии выставок у торгового центра Оrigo, в сотрудничестве с дизайнерским бюро H2E

мы подготовили выставку «Латвийской ежегодной награды дизайна», которая призвана продемонстрировать широкой аудитории возможности и многообразие созданного в Латвии дизайна.

Мы приглашаем осмотреть все 20 включенных в выставку работ финала, которые дают представление о возможностях, предоставляемых дизайном в таких направлениях, как графика, дизайн продуктов, мода, окружающая среда, услуги и др. Т/ц Origo является пунктом пересечения повседневных маршрутов рижан и гостей города, поэтому все любители культуры и искусства смогут посмотреть выставку в удобное для себя время», – говорит Александр Немировский, руководитель т/ц Origo.