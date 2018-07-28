Официально: Головин перешёл в "Монако" и стал самым дорогим российским футболистом

Разговоры об уходе Александра Головина из "ЦСКА" начались ещё до чемпионата мира по футболу. Сначала интерес к полузащитнику "армейцев" проявлял туринский "Ювентус", затем лондонский "Челси", но проворнее всех оказался французский "Монако", который выложил за Головина 30 млн евро.

Как сообщают СМИ, "Монако" убедил Головина в личных переговорах, гарантировав россиянину место в основном составе. Вариант с "Челси" или "Ювентусом", хоть и выглядел более привлекательным, поставил бы под угрозу выступления Головина в основе, так как в обоих топ-клубах перегружена линия полузащиты.

"Une nouvelle aventure pour moi que j’aborde avec beaucoup d’ambitions"



Sa découverte du Rocher, sa visite médicale, ses premiers mots... Aleksandr Golovin est Rouge et Blanc ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/cmjF9t9P4c — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 27, 2018

Существует вероятность, что Головин в "Монако" получит право на исполнение стандартов. На ЧМ-2018 Головин был единственным футболистом, которому удалось забить со штрафного прямым ударом. До этого за штрафные удары в "Монако" отвечали Моутиньо и Фабиан, но оба игрока покинули клуб этим летом. Головин в "Монако" будет выступать под 17-м номером.

"Монако" - это отличный вариант для прогресса. Футболисту нужно набираться опыта и ему требуется "переходный этап" и некий "трамплин", которым как раз и может стать французский клуб.

Трансфер в "Монако" сделал Головина самым дорогим российским футболистом. Ранее данный рекорд принадлежал Юрию Жиркову, который в 2009 году перешёл из "ЦСКА" в "Челси" за 21 млн евро. Третьим был Роман Павлюченко, который в 2008 году перешёл из "Спартака" в "Тоттенхэм" за 17.4 млн евро.

Для французов трансфер Головина стал третьим по стоимости в истории. Больше денег "монегаски" платили только за Хамеса Родригеса (45 млн евро) и Радамеля Фалькао (43 млн евро).

Переезд Головина в Европу стал выгодным и для его бывшего работодателя "ЦСКА". 30 млн евро, вырученные за трансфер полузащитника, это приблизительно половина годового бюджета "армейцев", сообщает Sports.ru

"Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", - передаёт слова Головина официальный сайт "монегасков".

Александр Головин подписал с "Монако" 5-летний контракт и будет зарабатывать примерно 2 млн евро в год. Это примерно в три раза больше, чем он зарабатывал в "ЦСКА". По данным Sports.ru, в московском клубе полузащитник получал 600-800 тысяч евро.