Лучший продукт на ужин, который поможет сладко спать

Ни для кого не секрет, что от того, в каком количестве и в котором часу мы принимаете пищу вечером, зависит качество нашего сна. Но знаете ли вы о том, что существует один очень простой продукт питания, который поможет получать заветные 8 часов качественного сна по ночам? Речь идет о куриных яйцах, которые большинство из нас едят на завтрак.

Диетологи настоятельно советуют перенести потребление яиц на вечернее время, поскольку они являются натуральным успокоительным.

Дело в том, что яйца, а точнее - яичные белки, помогают организму приготовиться ко сну за счет стимулирования производства гормона мелатонина. Именно он и вызывает ощущение сонливости.

Кроме того, яйца считаются богатым источником аминокислоты триптофана, а значит - этот продукт помогает лучше и дольше спать, отдавая мозгу приказ снизить активность в ночное время. В целом здоровая диета является ключевым фактором нормального сна по ночам.

Яйца не только помогают повысить качество и продолжительность сна, но также предотвращают прибавку веса, замедляют старение и уменьшают уровень стресса.

При этом очень важно употреблять именно оптимальное количество яиц. Два яйца в день считаются тем самым объемом, который поможет нам нормально спать.