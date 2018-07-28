Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал и продолжила победную серию

Gut check win 👏



Sevastova survives Bara 6-2, 6-7(5), 6-4.



Advances to #MoscowRiverCup quarterfinals pic.twitter.com/V5NzRO8EUq — WTA (@WTA) July 26, 2018

Во втором круге соревнований Севастова встречалась с румынкой Ириной Барой, которую обыграла со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Благодаря этой победе латвийская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований и продолжила свою победную серию - это её седьмая победа подряд.

До этого Севастова и Бара не играли друг против друга.

За выход в следующий круг соревнований Севастова заработала 60 рейтинговых очков. В четвертьфинале наша соотечественница встретится с Александрой Саснович из Беларуси, которая является 42-й ракеткой мира.

Саснович на пути в четвертьфинал обыграла 29-летнюю россиянку Евгению Родину со счётом 7:5, 6:2.

В московском турнире принимают участие всего две теннисистки, которые в рейтинге WTA находятся выше Севастовой - немка Юлия Гергес (10 WTA) и россиянка Дарья Касаткина (13 WTA).