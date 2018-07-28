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Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал и продолжила победную серию Moscow River Cup

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Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла в следующий круг турнира Moscow River Cup.

Во втором круге соревнований Севастова встречалась с румынкой Ириной Барой, которую обыграла со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Благодаря этой победе латвийская теннисистка пробилась в четвертьфинал соревнований и продолжила свою победную серию - это её седьмая победа подряд.

До этого Севастова и Бара не играли друг против друга.

За выход в следующий круг соревнований Севастова заработала 60 рейтинговых очков. В четвертьфинале наша соотечественница встретится с Александрой Саснович из Беларуси, которая является 42-й ракеткой мира.

Саснович на пути в четвертьфинал обыграла 29-летнюю россиянку Евгению Родину со счётом 7:5, 6:2.

В московском турнире принимают участие всего две теннисистки, которые в рейтинге WTA находятся выше Севастовой - немка Юлия Гергес (10 WTA) и россиянка Дарья Касаткина (13 WTA).

Соревнования под названием Moscow River Cup проходят впервые. Турнир завершится 29 июля.

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