Дзинтарс Закис необычайно колоритный персонаж Сейма. Он заседает там практически 16 лет, так сказать, скоро мог бы и отметить политическое совершеннолетие в качестве депутата.

Поэтому крайне удивительно, что за весь созыв 13 Сейма он ни разу не выступил с докладом с парламентской трибуны.

Это практически невероятный антирекорд для депутата.

В довесок Закис отличился и размером компенсаций, запросив за 13 созыв рекордные почти 25 тысяч евро.

Он из года в год входит в топ слуг народа, снимающих самые дорогие квартиры.

Помимо этого депутат известен серией скандалов с подкупом голосов на прошлых выборах. В 2016 году суды Латвии вынесли несколько приговоров по делам о подкупе избирателей в пользу Закиса. Несколько человек были приговорены к принудительным работам, один получил условный срок, а еще один был оправдан.

В 2016 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выписало партии "Единство" штраф за нарушения в предвыборной агитации.

Чтобы его оплатить, партия обратилась к восьми нарушителям. Самую большую сумму, 18 тысяч евро, "Единство" потребовала со скандально известного Дзинтарса Закиса. Тогда он уклончиво ответил на вопрос, готов ли платить эти деньги.

Видео команде TVNET Закис также отказал в интервью, сославшись на то, что на выборах в 13 Сейм он участвовать не планирует. Возможно, к счастью.