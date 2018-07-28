В центре Риги поймали полуголого наркомана со шприцами

На месте происшествия свидетели указали стражам порядка на нарушителя. Мужчина был одет только в шорты и тапки. Стражи порядка пригласили его в оперативное транспортное средство, где попросили продемонстрировать содержимое вещей. Среди них нашлось несколько шприцев - как еще упакованных, так и уже использованных. В свою очередь на левой руке мужчины был виден свежий след от укола. Во время разговора мужчина признал, что в день событий употреблял героин.