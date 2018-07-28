Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC

Издание уточняет, что такой сценарий приведет к снятию с Макгрегора еще двух обвинительных приговоров, связанных с инцидентом. Очередное заседание суда по делу против ирландца состоялось 26 июля. На слушании присутствовал и сам Макгрегор.

В следующем бою Макгрегор должен встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC в легком весе. Ожидается, что поединок состоится до конца 2018 года.

Ирландец избежал тюремного заключения и сможет продолжить карьеру. Суд обязал Макгрегора возместить убытки за разбитый автобус, отработать пять дней общественных работ и пройти три сеанса занятий по управлению гневом, сообщает Sports.ru.

5 апреля Макгрегор, пытавшийся выяснить отношения с Нурмагомедовым, напал на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223, в том числе россиянин. В результате пострадали двое бойцов, поединки с их участием были отменены. Кроме того, не состоялся и бой Артема Лобова — друга Макгрегора, участвовавшего в нападении. Позднее ирландец добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.