В Вентспилсе пройдёт фестиваль экстремальных видов спорта GGFEST

В 2018 году фестиваль станет рекордным – в нем примут участие спортсмены из 30 стран (в прошлом году – 21 страна), которые покажут своё мастерство в 17 видах спорта. В этом году будут представлены виды экстремального спорта, которые стали олимпийскими и совершат дебют на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

В пятницу, 27 июля, фестиваль начнется яркой вечерней программой в Вентспилсском парке приключений. Состоятся международные соревнования по вейкборду, в которых примут участие лучшие спортсмены из стран Балтии и звезды мирового уровня из Западной Европы. Завершением вечера станут соревнования BMX dirt, в ходе которых зрители увидят захватывающие дух трюки от латвийских звезд BMX Freestyle и гостей из США, Австралии и Эквадора.

В субботу, 28 июля, на проспекте Лиелайс состоятся международные соревнования по мотофристайлу Ghetto Stunt. Также в течение всего дня будут проходить соревнования по экстремальному катанию на роликах (inline) и BMX Freestyle, в дисциплинах freestyle park un street. На Большой площади состоится квалификационный турнир Мирового тура FIBA 3x3 Ghetto Basket Ventspils Challenger. На гребной базе Dampeļi пройдут Балтийские соревнования по SUP гребле.

В воскресенье, 29 июля, продолжатся мероприятия на гребной базе Dampeļi и главной улице Вентспилса – проспекте Лиелайс, где будут играть в уличный футбол, флорбол и баскетбол 3х3. Также состоится плей-офф в рамках турнира по баскетболу 3х3 и финальный матч за титул чемпиона.

«Наш подход: любая активность приветствуется», - на посвященной GGFEST пресс-конференции сказал мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

«Мы построили в Вентспилсе первый в Балтии современный скейтпарк, продолжаем развивать Парк приключений. Мы создали подходящую инфраструктуру, чтобы такие события как GGFEST могли успешно проходить именно в Вентспилсе. Мы очень рады, что многие виды спорта, представленные на фестивале, включены в Олимпийскую программу – баскетбол 3х3, BMX и потенциально SUP гребля», - сказал А. Лембергс.