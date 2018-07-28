Сб, 28.07.2018
"Очень бы хотелось найти в Юрмале ресторан, где можно было бы провести деловую встречу без детей" Божена Рынска, светская журналистка из России
Новости
Спорт
Культура
Звезды
Красотка
Гибрид
Галереи

На бой Усик – Гассиев продали билетов на 3 млн долларов

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бой Усика и Гассиева

ФОТО: TASS/Scanpix

Поединок Усика с Гассиевым стал кассовым, несмотря на то, что треть билетов на финальный бой WBSS была отдана на благотворительность.

Финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который проходил в Москве, выручил порядка 3 миллионов долларов на продаже билетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. 

"Бой Мурата с Александром Усиком стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 миллионов рублей (более 3 млн. долларов). И это с учетом, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность", – приводит слова функционера издание Р-Спорт.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

После победы в субботнем поединке Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может состоятся уже в этом году в Украине – такое желание высказал промоутер Усика.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ