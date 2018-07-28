На бой Усик – Гассиев продали билетов на 3 млн долларов

Поединок Усика с Гассиевым стал кассовым, несмотря на то, что треть билетов на финальный бой WBSS была отдана на благотворительность.
Финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который проходил в Москве, выручил порядка 3 миллионов долларов на продаже билетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Бой Мурата с Александром Усиком стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 миллионов рублей (более 3 млн. долларов). И это с учетом, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность", – приводит слова функционера издание Р-Спорт.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
После победы в субботнем поединке Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может состоятся уже в этом году в Украине – такое желание высказал промоутер Усика.
The history maker! @usykaa becomes the first fighter to lift the Muhammad Ali Trophy, presented by the legendary boxer’s wife, Lonnie Ali! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/swavbZiqIe— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 21, 2018