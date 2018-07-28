На бой Усик – Гассиев продали билетов на 3 млн долларов

"Бой Мурата с Александром Усиком стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 миллионов рублей (более 3 млн. долларов). И это с учетом, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность", – приводит слова функционера издание Р-Спорт.