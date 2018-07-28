Алекс Фергюсон записал видеообращение к болельщикам. В мае он перенёс тяжёлую операцию

Бывший тренер был госпитализирован в мае этого года после кровоизлияния в мозг. Фергюсон перенёс тяжёлую операцию и прошёл курс восстановления в отделении интенсивной терапии.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e — Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018

"Хочу поблагодарить медицинский персонал больницы, который заботился обо мне", - сказал Фергюсон в видеообращении, которое размещено на официальном сайте "манкунианцев". "Поверьте мне на слово, без этих людей, которые обеспечили меня первоклассным уходом, меня бы не было. Спасибо им от меня и моей семьи".

Фергюсон заявил, что ему помогали и позитивные письма от людей со всего мира. "Мне очень приятно, что люди с разных концов планеты писали мне пожелания скорейшего выздоровления, хочу поблагодарить и их".

"В грядущем сезоне я снова буду готов посещать игры Манчестер Юнайтед. Желаю удачи Жозе Моуриньо и команде в чемпионате Англии", - резюмировал легендарный тренер.