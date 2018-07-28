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Алекс Фергюсон записал видеообращение к болельщикам. В мае он перенёс тяжёлую операцию

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Алекс Фергюсон

ФОТО: AFP/Scanpix

Легендарный футбольный тренер сэр Алекс Фергюсон, который недавно перенёс операцию после кровоизлияния в мозг, в следующем сезоне вновь будет посещать игры "МЮ". 

Бывший тренер был госпитализирован в мае этого года после кровоизлияния в мозг. Фергюсон перенёс тяжёлую операцию и прошёл курс восстановления в отделении интенсивной терапии.

"Хочу поблагодарить медицинский персонал больницы, который заботился обо мне", - сказал Фергюсон в видеообращении, которое размещено на официальном сайте "манкунианцев". "Поверьте мне на слово, без этих людей, которые обеспечили меня первоклассным уходом, меня бы не было. Спасибо им от меня и моей семьи".

Фергюсон заявил, что ему помогали и позитивные письма от людей со всего мира. "Мне очень приятно, что люди с разных концов планеты писали мне пожелания скорейшего выздоровления, хочу поблагодарить и их".

"В грядущем сезоне я снова буду готов посещать игры Манчестер Юнайтед. Желаю удачи Жозе Моуриньо и команде в чемпионате Англии", - резюмировал легендарный тренер.

Сэр Алекс Фергюсон проработал у руля "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За 27 лет работы в Манчестере, ему удалось привести "манкунианцев" к 13 чемпионским титулам, выиграть пять Кубков Англии, четыре Кубка Английской Лиги и дважды победить в Лиге Чемпионов. 

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