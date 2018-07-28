Алекс Фергюсон записал видеообращение к болельщикам. В мае он перенёс тяжёлую операцию

Легендарный футбольный тренер сэр Алекс Фергюсон, который недавно перенёс операцию после кровоизлияния в мозг, в следующем сезоне вновь будет посещать игры "МЮ".
Бывший тренер был госпитализирован в мае этого года после кровоизлияния в мозг. Фергюсон перенёс тяжёлую операцию и прошёл курс восстановления в отделении интенсивной терапии.
On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018
Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.
Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e
"Хочу поблагодарить медицинский персонал больницы, который заботился обо мне", - сказал Фергюсон в видеообращении, которое размещено на официальном сайте "манкунианцев". "Поверьте мне на слово, без этих людей, которые обеспечили меня первоклассным уходом, меня бы не было. Спасибо им от меня и моей семьи".
Фергюсон заявил, что ему помогали и позитивные письма от людей со всего мира. "Мне очень приятно, что люди с разных концов планеты писали мне пожелания скорейшего выздоровления, хочу поблагодарить и их".
"В грядущем сезоне я снова буду готов посещать игры Манчестер Юнайтед. Желаю удачи Жозе Моуриньо и команде в чемпионате Англии", - резюмировал легендарный тренер.
Сэр Алекс Фергюсон проработал у руля "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За 27 лет работы в Манчестере, ему удалось привести "манкунианцев" к 13 чемпионским титулам, выиграть пять Кубков Англии, четыре Кубка Английской Лиги и дважды победить в Лиге Чемпионов.