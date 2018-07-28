Вида близок к переходу в "Ливерпуль"

По информации турецкого издания, "Ливерпуль" и Вида договорились о контракте сроком на два года, с возможностью продления его еще на один год.

Теперь представители английского клуба вылетят в Турцию, где договорятся с "Бешикташем" о трансфере хорвата. Турецкий клуб планирует заработать на продаже 29-летнего футболиста не меньше 25 млн евро.

Ранее "Бешикташ" отклонил предложение "Вест Хэма" в размере 22 млн евро. Хорватом интересовался также другой английский клуб - "Эвертон".

Домагой Вида перебрался в "Бешикташ" из киевского "Динамо" в начале этого года. За турецкий клуб хорват провёл 13 матчей, отметившись одним забитым мячом. Контракт с "Бешикташем" был подписан на четыре с половиной года.

Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.