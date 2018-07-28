Латвийские клубы в еврокубках: парад голов в Юрмале и напряжённая борьба в Вентспилсе

Спартак Юрмала - Ла Фиорита

Юрмальчане, которые не смогли сотворить чуда в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, попали во второй отборочный раунд Лиги Европы, где их соперником стал клуб "Ла Фиорита" из Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе "Слока" в Юрмале.

Чемпион Латвии без особых проблем одолел команду из карликового государства, забив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте - неразберихой в штрафной гостей воспользовался Евгений Кобзар. В первом тайме "Спартак" сумел забить ещё дважды - на 20-й минуте отличился Артемий Малеев, а на 26-й дубль оформил Кобзар. 3:0 - итог первых 45 минут.

Во втором тайме "Спартак" даже не думал сбавлять обороты и продолжил парад голов. На 64-й минуте Ингус Шлампе забил четвёртый мяч, а спустя две минуты 19-летний никарагуанский нападающий "Спартака" Ариагнер Смит заставил вратаря "Ла Фиорита" доставать мяч из ворот в пятый раз.

Точку в матче поставил вышедший на замену Ингарс Стуглис, который отметился точным ударом из за пределов штрафной - 6:0. "Ла Фиорита" потерпела разгромное поражение и превратила ответный матч в абсолютно бессмысленную формальность. Можем с уверенностью поздравить "Спартак" с выходом в следующий круг, где они сыграют с победителем пары Црвена Звезда - Судува.

Вентспилс - Бордо

Во второй встрече с участием латвийского клуба, "Вентспилс" на своём поле принимал "Бордо". Фаворитом матча безусловно считались французы, которые гораздо именитее вентспилчан. Чего стоят хотя бы шесть побед в чемпионате Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009), победа в Кубке Интертото (1995), серебряные медали Кубка УЕФА (1996) и четвертьфинал Лиги Чемпионов (2010).

Стоит отметить, правда, что все победы и медали "Бордо" - остались далеко в прошлом. Сегодня французский клуб - это крепкий европейский середняк.

Доказать это сумел "Вентспилс", который хоть и минимально уступил (0:1), но продемонстрировал силу духа и заставил понервничать футболистов из Франции.

Единственный гол в этой встрече был забит уже на 3-й минуте. Отличился 19-летний воспитанник французского клуба Зейду Юссуф. "Бордо", конечно же, доминировал на протяжении всего матча, но и у вентспилчан были свои моменты. К концу первого тайма у обеих команд было одинаковое количество ударов по воротам - три.

Во втором тайме "Вентспилс" продолжал искать ключи к воротам "Бордо", но блестяще оборонялись французы, которые сумели сохранить выгодный для них счёт и увезти из Латвии три очка.

Ответные игры "Спартак" и "Вентспилс" проведут через неделю на выезде. В случае выхода в третий отборочный раунд юрмальчане сыграют с победителем пары Црвена Звезда - Судува, а "Вентспилс" сыграет с победителем пары Юргорден - Мариуполь. Для попадания в групповой этап Лиги Европы, командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.