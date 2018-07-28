Вызов на пожар на улице Лубанас был получен в 19:32, сообщалось, что видно задымление.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на большой площади открытым пламенем горят деревянные поддоны, было несколько взрывов.

Из-за наличия бытовой химии была проинформирована и Государственная служба среды.

В социальной сети twitter Служба среды сообщила, что на территории пожара нет соединений химических веществ. Взорвались баллоны с кислородом и ацетиленом в расположенных рядом механических мастерских.

Позднее появилась информация о том, что горели не только деревянные поддоны, но и стоявшая поблизости грузовая машина с алкоголем.

В 22:45 Государственная пожарно-спасательная служба сообщила в twitter, что пожар локализован. Общая площадь возгорания составила 3000 кв.м, из которых на территории 2200 кв.м горели деревянные поддоны, на 400 кв.м. здание ангара и еще на 400 кв.м. несколько автомашин и контейнеры.

По информации на утро пятницы, 27 июля, работа пожарных на месте происшествия продолжается. Ведется деятельность, чтобы ликвидировать пожар полностью.

При тушении пожара пострадали 11 пожарных, которые были переданы медикам Скорой помощи. Десять из них после получения помощи смогли продолжить работу, а один был доставлен в больницу для дальнейшего осмотра.

Начальник управления оперативного руководства ГПСС Янис Гринбергс в интервью Латвийскому радио рассказал, что пожарные пострадали от перегревания, так как на месте происшествия была очень высокая температура.

Движение транспорта по улице Мейрану на отрезке от Лубанас до Ренцену было закрыто. Пожарная служба призвала жителей соблюдать осторожность и не приближаться к месту ЧП. Почувствовав дым, жителей близлежащих домов попросили закрывать окна и двери.

Ekskluzīvs video no ugunsgrēka Lubānas ielā. Šajā objektā atradās arī sadzīves ķīmija, par ugunsgrēku ir informēts @videsdienests, informē @ugunsdzeseji. Patlaban liesmas sāk mazināties, novēroja LTV. pic.twitter.com/w40UnmvP3F — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 26 июля 2018 г.

Lubānas ielas galā arī. Bet ja Tu no augstuma redzi, tad iespējams tas ir tas pats. pic.twitter.com/iGDglDjHSU — Ly (@Lyyyyyyy) 26 июля 2018 г.