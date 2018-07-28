Площадь ТЦ Rimi Aleja в Зиепниеккалнсе составит 12 000 кв.м

Общая площадь торгового центра Rimi Aleja, который будет построен в Зиепниеккалнсе на территории бывшего Рижского государственного завода промышленных роботов, достигнет 12 тыс. кв. м, сообщила агентству ЛETA представитель Rimi Latvia Даце Прейса.
Торговый центр планируется открыть во второй половине 2019 года, он станет одним из крупнейших новых торговых центров Rimi Latvia. "Торговый центр Rimi Aleja будет отличаться архитектоническим решением и элементами дизайна. Проект здания разработали эксперты "Бюро архитекторов MG", - отметила она.
Сумму планируемых в создание торгового центра инвестиций Прейса пока не назвала.
Уже начат демонтаж офисного здания завода, его планируется закончить в течение нескольких месяцев.
Кроме магазина Rimi в торговом центре будет более 30 других арендаторов. Уже заключен договор с My Fitness о создании спортивного клуба на втором этаже здания, договоры с ресторанами Vairāk saules, Bento Sushi и Junge.
Как сообщалось, в Зиепниеккалнсе на территории бывшего Рижского государственного завода промышленных роботов будет построен торговый центр Rimi Aleja.
Рижский государственный завод промышленных роботов в мае 1994 года был передан на приватизацию, а в конце июня того же года перешел в ведение Агентства приватизации, которое для приватизации разделило его на несколько объектов.