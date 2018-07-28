Площадь ТЦ Rimi Aleja в Зиепниеккалнсе составит 12 000 кв.м

Торговый центр планируется открыть во второй половине 2019 года, он станет одним из крупнейших новых торговых центров Rimi Latvia. "Торговый центр Rimi Aleja будет отличаться архитектоническим решением и элементами дизайна. Проект здания разработали эксперты "Бюро архитекторов MG", - отметила она.

Сумму планируемых в создание торгового центра инвестиций Прейса пока не назвала.

Уже начат демонтаж офисного здания завода, его планируется закончить в течение нескольких месяцев.

Кроме магазина Rimi в торговом центре будет более 30 других арендаторов. Уже заключен договор с My Fitness о создании спортивного клуба на втором этаже здания, договоры с ресторанами Vairāk saules, Bento Sushi и Junge.

Как сообщалось, в Зиепниеккалнсе на территории бывшего Рижского государственного завода промышленных роботов будет построен торговый центр Rimi Aleja.