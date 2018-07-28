Платье дня: Мила Кунис пленительна в красном, ну а грудь - какая есть, зато своя!

Казалось бы, и сама Мила очаровательна, и выбранный ею летящий наряд - роскошный, но вот

лиф без бретелек, полностью оголивший плечи и зону декольте актрисы, по мнению многих, слишком подчеркнул ее "весьма скромный" бюст, отчего казалось, что платье вот-вот сползет со звезды.

Всем известно, с каким усердием Кунис худела после появления на свет их второго с Эштоном Катчером ребенка - 30 ноября 2016 года у звездных супругов родился сын Димитрий Портвуд (дочери пары - Уайетт Изабель - в октябре исполнится три года). Однако теперь поклонники актрисы серьезно переживают за здоровье своей любимицы и считают ее худобу уже "ненормальной".