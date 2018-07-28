Причиной пожаров в Греции мог стать поджог

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом преступного умысла.

Он указал, что "имеются серьезные признаки преступной деятельности" и проводится расследование".

Агентство отмечает, что в результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, уже погибли 85 человек и около 180 получили ранения.