Пожар по-прежнему удается удерживать внутри созданного периметра, на месте продолжают работу пожарные. В пятницу в тушении пожара участвуют также три вертолета, включая присланный из Белоруссии.

В связи с работами по тушению пожара до 10 августа продлен запрет на использование в этом районе дронов и других летательных аппаратов.

Начальник управления оперативного руководства ГПСС Янис Гринбергс сообщил Латвийскому радио, что сейчас на тушении пожара работают около 70 человек. С прибытием новой смены их число увеличится до 90. Ресурсов достаточно, дополнительная помощь пока не требуется.

На вопрос, являются ли вертолеты оптимальнейшим средством для тушения этого пожара, Гринбергс ответил, что человеческие ресурсы лучше, так как с воздуха невозможно залить водой весь торфяной слой, а горение зачастую происходит в более глубоких слоях. При этом вертолет намного эффективнее, когда возникает горение открытым пламенем. Да и люди не везде могут попасть физически.

Когда смогут вернуться домой эвакуированные жители стекла Стикли, он пока не прогнозирует.

Последние замеры качества воздуха показывают, что вблизи села Стикли оно хорошее, пожар на него не влияет, и дополнительные меры предосторожности не требуются.

Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс ранее сообщил агентству ЛETA, что в село Стикли вернулись более трети жителей. Однако возвращаться в село пока нежелательно, так как прогнозы направления ветра неблагоприятны.

Как сообщалось, несмотря на использование вертолетов, пожар на торфянике, скорее всего, полностью потушат только осенние дожди, сказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце.