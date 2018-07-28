Мужчина в Риге сдавал несуществующую квартиру: ему удалось обмануть 19 человек

В решении суда указывается, что мужчина работал по единой схеме - он создал адрес электронной почты от имени другого лица и разместил рекламу на портале «ss.lv» об аренде квартиры. Когда потенциальные арендаторы отреагировали на объявление, он отправил им "липовый" договор аренды на несуществующую квартиру, в котором были указаны реквизиты банковского счета постороннего лица, чтобы создать уверенность в сделке.

Осужденный договаривался с потенциальныи арендаторами, что те перечисляют ему на банковский счет по 250 евро. В постановлении указывается, что лицо, которому пренадлежал счет, не знал, что его реквизиты будут использоваться в мошенничестве. Он просто снимал деньги и отдавал осужденному.