Латвия стала самой популярной страной для поездок жителей Эстонии

В 2017 году жители Эстонии совершили 606 000 поездок с ночевками в сопредельные государства, популярными местами поездок кроме Латвии были Финляндия и Россия, а также Швеция и Литва, сообщил департамент статистики.

По данным Центрального статистического управления Латвии, латвийцы в 2017 году совершили 173 000 поездок в Эстонию, что составило 14% всех зарубежных поездок латвийцев с ночевками и треть всех совершенных ими поездок в сопредельные государства.

Больше всего - почти треть - зарубежных поездок с ночевками жители Эстонии в 2017 году совершили в третьем квартале, то есть летом. Большая часть таких поездок включала до трех ночевок, из чего статдепартамент делает вывод, что популярнее всего были поездки на выходные дни.

По данным Eurostat, больше всего поездок с ночевками совершили в 2016 году жители Люксембурга - 300 поездок с ночевками на каждые 100 жителей страны. Далее с показателем 200 поездок с ночевками идут Финляндия, Кипр и Ирландия. В Эстонии и на Мальте на 100 жителей пришлось 100 поездок с ночевками. Меньше всех путешествовали жители Румынии - 6 поездок с ночевками на 100 жителей страны.

Больше всех тратили денег в поездках жители Франции - в среднем по 1017 евро. Жители Кипра тратили по 990, Мальты - по 912 евро.

Жители Эстонии тратили в поездках в среднем 566 евро, то есть наполовину меньше французов. Меньше всех тратили жители Словении и Венгрии - по 335 и 312 евро соответственно.